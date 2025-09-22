Abdelhamid Addou : La RAM crée des ponts pour la mobilité des talents du cinéma africain

La Royal Air Maroc (RAM) crée des ponts pour la mobilité des talents et des œuvres afin de faire vivre le cinéma africain ici et ailleurs, a indiqué dimanche soir à Yaoundé le président directeur général de la compagnie, Abdelhamid Addou.



Intervenant lors du dîner gala, organisé par la RAM en marge de la 29e édition du Festival Ecran noirs, qui se tient du 20 au 27 septembre à Yaoundé, M. Addou a souligné, dans une allocution lue en son nom par le représentant régional de la RAM au Cameroun, Nour Eddine Belayachi, que cet engagement s’inscrit dans la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour une Afrique unie, solidaire et confiante en son potentiel.



“La RAM accompagne depuis plus d’une décennie la croissance et le rayonnement du Festival Ecrans noirs, en facilitant le déplacement des cinéastes, acteurs et professionnels internationaux et en soutenant les initiatives qui permettent aux œuvres africaines de rayonner”, s’est félicité M. Addou.



Le partenariat a été renouvelé pour les trois prochaines années, témoignant de l’engagement constant de la compagnie envers la culture du continent et en particulier envers le cinéma, ce langage universel qui façonne les imaginaires, a-t-il ajouté.



Abordant le thème de cette édition, “Les défis de la distribution du cinéma africain, sur et en dehors du continent”, M. Addou a estimé que cette problématique est pertinente, car elle interroge la capacité collective à faire voyager les récits africains au-delà des frontières, à les rendre accessibles, visibles et durables.



“Le Festival Ecrans noirs, qui existe depuis près de trois décennies, incarne un espace de dialogue, de découverte et de mise en réseau indispensable, permettant l’émergence de nouvelles voix et ouvrant des horizons de diffusion essentiels à l’échelle continentale et internationale”, a-t-il relevé.



Il a affirmé que “la raison de l’attachement de la RAM à Ecrans noirs est la passion commune pour le 7ème art”, notant que le cinéma est un voyage extraordinaire qui rapproche les cultures et les peuples.



Il est donc naturel pour la RAM de soutenir l’essor du cinéma africain, dont la maturité séduit désormais les cinéphiles du monde entier, a-t-il précisé, rappelant que la compagnie soutient également le Festival panafricain du cinéma et de la télévision d’Ouagadougou (FESPACO) et le Festival international du film de Marrakech.



Au cœur de l’identité de la RAM se trouve la conviction d’être le pont qui connecte le monde au potentiel immense de l’Afrique dans tous ses domaines, économique, technologique, social et culturel, a-t-il soutenu, réitérant la foi de la compagnie dans le potentiel du continent et son engagement auprès des manifestations culturelles et artistiques, du cinéma à l’art contemporain, de Dakar à Yaoundé, d’Ouagadougou à Abidjan ou à Lagos.



Pour rappel, la RAM s’engage à assurer le transport international et la mobilité des invités et des professionnels du cinéma participant à la 29ème édition du Festival Ecrans noirs, qui devra accueillir plus de 10.000 visiteurs et confirmer la maturité de ce rendez-vous culturel majeur.



Fondée en 1997 par l’association du même nom, cette manifestation cinématographique annuelle vise à promouvoir une culture cinématographique qui développe le discernement et encourage le débat, à favoriser les rencontres entre réalisateurs, comédiens et professionnels du 7ème art, ainsi qu'à impulser la formation aux métiers du cinéma et de l’audiovisuel.