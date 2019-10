Abdelhak Najib présente son nouveau recueil de poésie à Casablanca

Un recueil de poésie intitulé "Finis Gloriae Mundi" (la fin de la gloire du monde) de l'écrivain, poète et journaliste, Abdelhak Najib, a été présenté, mercredi à Casablanca. Paru aux éditions Orion, ce recueil de 172 pages (format de poche), emmène le lecteur dans un monde où des vérités cachées sont révélées d'une manière surnaturelle.

Présenté par Mme Imane Kendili, psychiatre addictologue, ce recueil rend hommage à l'alchimiste Fulcanelli, dont le dernier ouvrage intitulé "Finis Gloriae Mundi" n'a pas été publié et a été retiré à son disciple Eugène Canseliet. "Finis Gloriae Mundi est un voyage spirituel dans des univers comme l'alchimie, les anciennes civilisations, l'histoire, et l'archéologie interdite", a notamment indiqué M. Najib.

Ce recueil, qui est un livre chamanique riche de mystère, d'alchimie et d'hermétisme, va au-delà du temps en essayant de balayer toute temporalité, sortir de l'espace et aller rencontrer d'autres univers éthérés et élevés dans une forme d'évanescence à la fois dans l'écriture et le style, a-t-il ajouté. "J'ai essayé de rendre hommage à Finis Gloriae Mmundi qui est le titre du dernier ouvrage de Fulcanelli, le grand alchimiste qui n'a jamais été publié et a été retiré à Eugène Canseliet qui a sorti les deux premiers livres (Mystère des Cathédrales et les demeures philosophales)", a expliqué M. Najib qui dédie ce recueil à sa mère. "Le recueil en entier est traversé par la voix chamanique de la femme ancienne. C'est de ma mère qu'il est question. Ma mère l'éternelle, qui transcende le temps, défie l'espace et nous crée d'autres lieux de retrouvailles", a-t-il dit.