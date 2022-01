Abdelfattah Belamachi: Le Conseil de sécurité insiste sur le rôle des parties du conflit autour du Sahara

Le professeur du droit international, Abdelfattah Belamachi, a affirmé que le Conseil de sécurité insiste de manière claire sur le rôle des "parties du conflit" autour du Sahara marocain. "Le Conseil appelle de manière claire les parties au conflit autour du Sahara à travailler avec l'Envoyé personnel du SG de l'ONU pour le Sahara marocain en vue de reprendre le dialogue et le processus des tables rondes", a indiqué M. Belamachi dans une déclaration à RIM Radio, précisant que les parties concernées sont le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le "polisario". Dans ce sens, M. Belamachi a qualifié d'"erroné" le compte rendu de l'AFP du point de presse du SG de l'ONU, dans la mesure où il désigne le Maroc et le polisario comme étant les seules parties à ce conflit artificiel créé par l’Algérie. Le professeur du droit international a en outre dénoncé les manœuvres de l'Algérie et ses tentatives échouées à contrarier les efforts du Royaume visant à résoudre ce conflit qui a trop duré.