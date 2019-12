Abdelali Anwar enchante la "Semaine du Maroc" à Nouakchott

L'artiste marocain Abdelali Anwar a gratifié les visiteurs de la Semaine du Maroc, qui a entamé sa première édition lundi dans la capitale mauritanienne, avec une variété de chansons marocaines. Lors d'un concert artistique, organisé dans le cadre de cette manifestation qui se poursuit jusqu'au 21 décembre courant, le chanteur a interprété, pendant une heure, plusieurs chansons nationales, dont "Sawt El Hassan Younadi" et "Nidaa Al Watan", en plus de chansons authentiques marocaines comme les inoxydables "Bent Baladi» et "Oumalloulou".Le jeune artiste marocain a également enchanté le large public, qui a assisté à cette manifestation, avec un répertoire de chansons populaires marocaines et orientales, en particulier du célèbre chanteur égyptien Abdel Halim Hafed.

Dans une déclaration à la MAP, Abdelali Anwar a exprimé sa joie de participer à la "Semaine du Maroc" à Nouakchott, ajoutant qu'il a essayé de satisfaire tous les goûts en interprétant une brochette de chansons marocaines et orientales. Pour sa part, l'artiste mauritanienne Lubaba Bint Al-Maidah a entamé sa participation au concert avec une chanson de bienvenue dont les paroles sont ceux du poète mauritanien Sidi Ould Al-Amjad, avant d’enchaîner avec une variété de chansons Hassani, marocaines et arabes.

Dans une déclaration similaire, Bint Al-Maidah a indiqué que de telles manifestations contribuent à accroître les échanges culturels et à renforcer les liens entre les peuples, soulignant qu'il existe une grande similitude dans une partie de la culture artistique entre le Maroc et la Mauritanie.

Auparavant, le groupe Chabab Al Andalous (Jeunes de l’Andalousie), dirigé par l'artiste Mohamed Al-Amin Doubi, a inauguré le concert artistique en interprétant des chants andalous marocains qui ont également suscité l'admiration du public.

Le programme de la Semaine du Maroc, organisée par l'ambassade du Maroc à Nouakchott, en partenariat avec le ministère mauritanien du Commerce et du Tourisme et la Chambre mauritanienne de Commerce, d'industrie et d'agriculture, comporte une série d'activités, notamment des réunions entre des acteurs gouvernementaux et institutionnels, des réunions B2B entre des hommes d'affaires et un colloque sur le thème "Echanges commerciaux entre le Maroc et la Mauritanie: réalité et perspectives", animé par des universitaires et des experts marocains et mauritaniens.

Le programme de cette manifestation, qui a consacré des espaces conçus selon l'architecture authentique marocaine, comprend aussi une exposition de produits de l’artisanat, un défilé de mode pour célébrer les caftans marocains, et un autre pour les arts culinaires marocains, en plus de soirées poétiques et artistiques animées par des artistes et poètes marocains et mauritaniens.