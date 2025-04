AXA Services Maroc, partenaire du Congrès de l'Autisme Afrique 2025 prévu du 10 au 12 avril à Oujda

AXA Services Maroc poursuit son engagement en faveur d’une société inclusive en s’associant en tant que partenaire officiel à la 2ᵉ édition du Congrès de l’Autisme Afrique, qui se tiendra du 10 au 12 avril au Théâtre Mohammed VI à Oujda.



Cet événement d’envergure continentale est organisé avec le soutien de l’UNESCO, et porté par un collectif d’associations engagées, indique AXA dans un communiqué.



Après une première édition réussie au Cameroun en 2023, ce second congrès vient renforcer une dynamique de mobilisation autour des Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA).



Il rassemblera des experts, des professionnels de la santé, des associations et des familles pour partager les avancées en matière de diagnostic, de prise en charge et d'intégration des personnes autistes, précise la même source, notant que cet événement constitue une plateforme d'échange et de collaboration essentielle pour favoriser des solutions adaptées aux réalités du continent africain.



Parmi les ambitions portées cette année figurent la présentation d’une charte africaine des droits des personnes autistes, soutenue par l’UNESCO et destinée à être soumise à l’ONU.



Le congrès traitera aussi de l’amélioration du diagnostic, du renforcement de l’accompagnement tout au long de la vie, et de la promotion d’une inclusion scolaire, professionnelle et culturelle sur l’ensemble du continent.



En s'impliquant dans ce congrès, AXA Services Maroc concrétise davantage sa stratégie en faveur de l'inclusion et de la diversité, fait remarquer le communiqué, poursuivant que l'entreprise place l'humain au cœur de ses valeurs et déploie des initiatives visant à favoriser un environnement professionnel ouvert à tous.



Son engagement, ajoute encore la même source, repose sur des actions concrètes, telles que des programmes de sensibilisation, des dispositifs d'accompagnement spécifiques et des partenariats avec des associations engagées dans la cause de l'autisme.



A travers cette participation, Saad Alami, Directeur des Affaires Générales d’AXA Services Maroc, affirme : «Notre ambition est de contribuer à une société plus solidaire et équitable, en soutenant les initiatives qui favorisent l’accès à la santé, à l’éducation et à l’emploi pour tous».



AXA Services Maroc est le centre d’expertise en relation client au Maroc des sociétés : AXA France, Direct Assurance et AXA Assistance France. Faisant partie de l’un des plus grands assureurs au monde, sa mission est de donner à chacun les moyens de vivre une vie meilleure.



Cette mission est partagée par ses collaborateurs, qui proposent des services et solutions adaptées aux besoins clients. Présents à Rabat depuis 2004, ils sont à ce jour plus de 4.200 collaborateurs.