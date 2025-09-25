AMMC : Enregistrement de la société "AXIOM CORP" en qualité de CIF

-
Ces activités portent sur le conseil et l'assistance en matière de gestion financière et d'ingénierie financière pour le compte des organismes ou des personnes morales faisant appel public à l'épargne, ainsi que le conseil à l'occasion des opérations d'appel public à l'épargne, indique l'AMMC sur son site web.
Il s'agit aussi du conseil des sociétés en matière d'introduction en bourse et leur accompagnement après ladite introduction, ajoute la même source.