ONEE : Accréditation du laboratoire d’étalonnage des compteurs d’eau selon le référentiel NM ISO/IEC 17025: 2018

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a annoncé l’accréditation de son laboratoire d’étalonnage des compteurs d’eau selon le référentiel NM ISO/IEC 17025: 2018, délivrée par le Service marocain d’accréditation (SEMAC).



Cette accréditation atteste de la compétence technique du laboratoire ainsi que de la fiabilité de ses prestations de métrologie appliquées aux compteurs d’eau, indique l'ONEE dans un communiqué, précisant que le domaine d’accréditation concerne la débitmétrie liquide et couvre l’étalonnage des compteurs volumétriques et à vitesse, de diamètres nominaux allant de DN 15 à DN 40.



Cette reconnaissance garantit la conformité du laboratoire aux exigences internationales en matière de compétence technique, de maîtrise des processus d’essais et d’étalonnage, ainsi que d’assurance qualité. Elle confirme que les résultats d’étalonnage fournis répondent aux standards les plus exigeants en matière de traçabilité métrologique, de qualité des opérations, de fiabilité des instruments de mesure, ainsi que d’impartialité et d’indépendance des processus.



Dans ce cadre, l’ONEE a célébré, le 17 décembre 2025, l’obtention de cette accréditation en présence des représentants des institutions publiques, des partenaires industriels et des professionnels du secteur de l’eau et de la métrologie.



Par cette accréditation, l’ONEE réaffirme son engagement à mettre son expertise et son savoir-faire dans le domaine de métrologie appliquée aux compteurs d’eau au profit des acteurs publics et privés, en mettant à leur disposition son laboratoire qui permet un étalonnage de compteurs précis, traçable et conforme aux standards internationaux, conclut le communiqué.