AATB: engagement à créer une plateforme pour permettre la collaboration entre les entreprises arabes et africaines

L'engagement du Programme Ponts commerciaux arabo-africains (AATB) à créer une plateforme permettant aux entreprises arabes et africaines de collaborer a été au centre de la 3ème édition des rencontres acheteurs/vendeurs arabo-africains dans le secteur agroalimentaire et produits dérivés, tenue récemment à Casablanca.



Cet événement de deux jours (25-26 janvier), organisé avec la Fédération nationale de l'agroalimentaire (FENAGRI) et en coopération avec l'Association marocaine des exportateurs (ASMEX), a rassemblé des professionnels de l'industrie agricole et alimentaire de premier plan de toutes les régions arabes et africaines pour souligner l'énorme potentiel des marchés agricoles de ces régions, indique la Société internationale islamique de financement du commerce (International Islamic Trade Finance Corporation - ITFC) dans un communiqué.



Les organisations participantes ont saisi cette occasion pour établir et forger des relations commerciales et promouvoir la coopération avec des partenaires des deux régions, fait savoir la même source, ajoutant que le programme de l'AATB a également renouvelé son attention sur l'avancement de la sécurité alimentaire qui est en ligne avec l'Objectif de développement durable (ODD) 2 des Nations unies (Faim Zéro).



L'événement B2B a vu la participation active d'investisseurs, d'industries, de parties prenantes et d'organisations du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun du Tchad, de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte, du Gabon, du Kenya, du Togo, du Mali, de la Mauritanie, du Maroc, du Niger, de l'Arabie saoudite, du Sénégal et de la Tunisie, rapporte la MAP.



Cité dans le communiqué, Hani Salem Sonbol, directeur général de l'ITFC et secrétaire général de l'AATB, a indiqué que le programme de l'AATB est plus que jamais engagé à promouvoir le commerce et le développement économique entre les pays arabes et africains à travers ses différentes interventions". Et de poursuivre : "Nous travaillons avec les pays membres et les partenaires pour créer un environnement favorable au commerce dans la région arabe et sur le continent africain, conformément à l'Accord de libre-échange continental africain. Cet événement s'inscrit dans cette mission et sert de plateforme pour renforcer les liens et explorer de nouvelles opportunités dans le secteur de l'agroalimentaire et des produits dérivés, contribuant ainsi aux efforts de sécurité alimentaire dans les deux régions".



Forte du succès de la première édition qui s'est tenue en 2018 à Dubaï et de la deuxième au Caire en 2019, cette troisième édition offre aux participants une occasion inégalée de créer des réseaux, de nouer des partenariats et de s'engager avec des experts du secteur, avec plus de 300 réunions bilatérales organisées entre les homologues arabes et africains.



Depuis son lancement en 2017, le Programme Ponts commerciaux arabo-africains s'est imposé comme le principal vecteur de promotion du commerce entre l'Afrique et les régions arabes grâce à des initiatives importantes qui soutiennent la croissance et la prospérité de ses pays membres.