A pied vers les Etats-Unis: la première caravane de migrants de 2024 depuis le Honduras

Une caravane de plusieurs centaines de migrants, principalement vénézuéliens, est partie à pied samedi du Honduras, la première en 2024 depuis ce pays d'Amérique centrale regroupant hommes, femmes et enfants désireux de gagner les Etats-Unis pour fuir la pauvreté et la violence, ont indiqué les autorités.



"Le groupe est constitué de 500 à 600 personnes approximativement, la majorité sont des Vénézuéliens", a précisé à l'AFP Alejandra Mena, porte-parole de l'Institut guatémaltèque des migrations. D'autres nationalités sont présentes dans la caravane.



Selon les médias locaux, la caravane est partie depuis une gare routière à San Pedro Sula, dans le nord du Honduras, où les migrants, parmi lesquels des femmes avec de jeunes enfants, s'étaient donnés rendez-vous la veille.



Le groupe doit passer par Corinto, à la frontière avec le Guatemala où par le passé la police a réprimé à plusieurs reprises les migrants qui tentaient de pénétrer dans le pays.

Chaque année des milliers de migrants illégaux d'Amérique centrale se lancent sur la route pour gagner les Etats-Unis et échapper à la violence des gangs criminels et à la misère, qui s'est accentuée depuis la pandémie de Covid-19.



Au Honduras, des ouragans dévastateurs ont aggravé la situation.

Les migrants du Honduras ont l'habitude de s'unir, principalement aux Vénézuéliens arrivant d'Amérique du sud et mus aussi par le "rêve américain" au prix de nombreux dangers dans les différents pays de transit.



"Cinq fois, je suis parti car il n'y a pas de travail et que j'ai besoin d'aller chercher une vie ailleurs", a expliqué sur la chaîne Televicentro, Wilfredo Bonilla, un Hondurien. "Nous allons arriver ensemble, unis comme une famille, et tout ira bien", a assuré un autre migrant dans la caravane, se faisant appeler Rafael.