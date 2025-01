A leur mort, ils lèguent 600.000 euros au château dans lequel ils sont tombés amoureux

Quand on aime, on ne compte pas. Un couple tombé amoureux dans l’enceinte du château de Sillé-le-Guillaume, en Sarthe, a décidé de lui léguer toute sa fortune.



L’histoire d’amour entre Jeanne Dufour et André Guittet a commencé en classe de sixième, au cours de l’année scolaire 1939-1940. Tous deux étaient élèves au collège du château de Sillé-le-Guillaume. Si les deux tourtereaux ont fait leur vie ensemble, ils ont quitté la Sarthe dans leur jeunesse pour s’installer dans les Hautes-Alpes.



Mais leur attachement au château est resté intact. André est décédé il y a une dizaine d’années, suivi par son épouse, plus récemment, en octobre 2024. C’est peu de temps après que Gérard Galpin, le maire de Sillé-le-Guillaume, a reçu le courrier d’un notaire l’informant que le couple, sans enfant, avait décidé de léguer à la ville sa fortune, estimée à 600.000 euros.



Mais à deux conditions. «La première, c’est que la ville soit toujours la propriétaire du château. La seconde, c’est que l’intégralité de la somme aille dans l’embellissement, l’entretien et l’amélioration du château», a expliqué l’élu.



Un legs qui tombe au bon moment puisque l’édifice est en train d’être rénové : «Ces 600.000 euros vont nous permettre d’accélérer, c’est-à-dire d’aménager des salles, les extérieurs, voire sûrement recréer le pont-levis et la barbacane pour rentrer dans le château comme on le faisait au XVIIe siècle. On va faire des choses extraordinaires.» Dès que les travaux seront terminés, un hommage sera rendu aux deux donateurs. Une salle pourrait même porter leur nom.