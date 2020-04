A l'heure du confinement, l'UNESCO fait la part belle au patrimoine culturel

Alors que des milliards de personnes dans le monde se tournent vers la culture pour s’évader en surmontant l'isolement social auquel les soumet une pandémie qui affecte durement les manifestations culturelles, l’Unesco annonce, jeudi, le lancement de plusieurs initiatives destinées à soutenir les industries culturelles et le patrimoine. Ainsi, l'UNESCO a lancé, ce jeudi sur les médias sociaux, une campagne mondiale sous les mots clés #PartagerMonPatrimoine, afin de promouvoir l'accès à la culture et à l'éducation autour du patrimoine culturel en cette période d'enfermement massif. Elle a lancé également une exposition en ligne sur plusieurs dizaines de biens patrimoniaux à travers le monde avec le soutien technique de Google Arts & Culture.

En outre, L'Organisation va fournir des informations actualisées, par le biais d'une carte en ligne des sites du patrimoine mondial, sur son site internet et les médias sociaux, concernant l'impact du COVID-19 et sur les réponses apportées. Alors qu’à l’heure actuelle, les sites du patrimoine mondial sont partiellement ou totalement fermés aux visiteurs dans neuf pays sur dix, l'UNESCO annonce qu’elle partagera des témoignages de première main de gestionnaires de ces sites, qui sont particulièrement bien placés pour témoigner de l'impact de la pandémie sur les lieux qu'ils gèrent et sur les communautés vivant à proximité.

Par ailleurs, les enfants du monde entier seront invités, indique l’Unesco, à partager des dessins de biens du patrimoine mondial, ce qui leur donnera la possibilité d'exprimer leur créativité et leur lien avec le patrimoine. «Une fois la crise passée, les campagnes #PartagezLaCulture et #PartagerMonPatrimoine seront maintenues afin d’alimenter la réflexion sur la manière de repenser les mesures de sauvegarde des sites du patrimoine mondial et de promouvoir un tourisme durable», indique l’Unesco, dans un communiqué parvenu à la MAP.

Par ailleurs et lors de la Journée mondiale de l'art, célébrée le 15 avril, l'UNESCO, en partenariat avec Jean Michel Jarre, pionnier de la musique électronique et Ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO, organisera un débat en ligne et une campagne sur les médias sociaux, le « ResiliArt Debate », qui réunira des artistes et des acteurs clés de l'industrie pour tirer la sonnette d'alarme sur l'impact du COVID-19 sur les moyens de subsistance des artistes et des professionnels de la culture. Le débat visera à inspirer l’élaboration de politiques et de mécanismes financiers susceptibles d’aider les créateurs et les collectivités à surmonter la crise.

Le 22 avril, l'UNESCO réunira les ministres de la culture du monde entier dans le cadre d'une réunion en ligne sur le COVID-19 et son impact sur la culture. S'appuyant sur le Forum des ministres de la culture organisé le 19 novembre dernier, ce nouveau sommet permettra d’échanger des informations et des points de vue sur l'impact de la crise sanitaire sur le secteur culturel et à identifier des mesures politiques correctives en fonction des contextes nationaux. « Aujourd'hui, plus que jamais, les gens ont besoin de culture», a déclaré Ernesto Ottone, Sous-Directeur général de l'UNESCO pour la culture. «La culture nous rend résilients. Elle nous donne de l'espoir. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. C'est pourquoi l'UNESCO fait tout son possible pour soutenir la culture, pour sauvegarder notre patrimoine et pour donner du pouvoir aux artistes et aux créateurs, maintenant et après la fin de cette crise ». « Le caractère mondial de la crise du COVID-19 est un appel à la communauté internationale pour qu'elle réinvestisse dans la coopération internationale et le dialogue intergouvernemental », a déclaré, pour sa part, Audrey Azoulay, directrice générale de l'Unesco, ajoutant que l’Organisation « s'est engagée à mener un débat mondial sur la meilleure façon de soutenir les artistes et les institutions culturelles pendant la pandémie de COVID-19 et au-delà, afin de faire en sorte que tout un chacun puisse rester en contact avec le patrimoine et la culture qui les relient à son humanité ».