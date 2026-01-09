A l’AG de l'ONU, Omar Hilale désigné pour co-faciliter l'examen de la Stratégie mondiale des Nations Unies contre le terrorisme

Le Royaume du Maroc, en la personne de son ambassadeur représentant permanent auprès de l’ONU à New York, Omar Hilale, a été désigné, mercredi, par la présidente de l’Assemblée générale des Nations Unies, Annalena Baerbock, pour co-faciliter, avec l’ambassadrice de la Finlande, Elina Kalkku, l’examen de la Stratégie mondiale des Nations Unies contre le terrorisme.



Le choix du Maroc pour prendre le lead sur le neuvième examen de cette stratégie reflète la confiance dont jouit le Royaume, ainsi que son rôle de partenaire fiable, engagé et responsable, œuvrant activement pour la sécurité et la stabilité régionales et internationales. Il constitue une reconnaissance de l’apport marocain significatif aux efforts multilatéraux visant à prévenir et combattre les menaces terroristes.



La désignation de M. Hilale traduit la crédibilité, la confiance et le respect dont jouit le Maroc à l’échelle onusienne, en tant que partenaire fiable et acteur de référence, durant ce processus, pour réaffirmer sa détermination à contribuer activement à la réussite de l’examen de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, dans un esprit de consensus, de dialogue, de concertation et de responsabilité partagée.



Cette nouvelle nomination constitue une reconnaissance forte et méritée du rôle central joué par le Maroc dans les efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent. Elle reflète la crédibilité, la constance et l’efficacité de l’approche marocaine, fondée sur une vision globale alliant sécurité, prévention, coopération régionale et internationale et promotion des droits de l’Homme et l’Etat de droit, ainsi que les valeurs de modération et de coexistence.



Sous le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a développé un modèle singulier et largement salué, reposant sur le renforcement des capacités sécuritaires et de renseignement, la coopération étroite avec les partenaires internationaux, ainsi que la lutte contre les causes profondes du terrorisme à travers le développement humain, l’inclusion sociale et la promotion d’un Islam du juste milieu.



Cet important processus onusien intergouvernemental des négociations sera marqué par des consultations avec l’ensemble des Etats membres de l’ONU et les parties prenantes majeures, et sur lequel le Maroc et la Finlande prendront le lead pour l’examen, d’ici juin 2026, de la mise en œuvre de la Stratégie onusienne contre le terrorisme, qui constitue le cadre global principal définissant l’approche mondiale de la prévention et de la lutte contre le terrorisme.



Cette responsabilité onusienne s’inscrit dans le sillage de la coopération marocaine avec les Nations Unies, comme attesté par l’ouverture du Bureau Programme de l’Office des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme (ONUCT) à Rabat, en 2021, qui constitue un hub régional de renforcement des capacités et de coopération internationale pour la lutte contre le terrorisme en Afrique, en mettant l’expertise à disposition des Etats africains.



A cela s’ajoute la tenue récente de la première Conférence internationale dédiée aux victimes africaines du terrorisme, organisée par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger et le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme (UNOCT).