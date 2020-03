A cause du coronavirus, le Festival de Cannes pourrait être annulé

Film



Le Maroc prend part à la 5ème édition du Festival international du film d’Afrique du Sud, qui se tient actuellement à Johannesburg, avec un film retenu en sélection officielle.

Il s’agit de «Monsters» d’Aksel Rifman (Mohamed Fauzi) qui concourt dans plusieurs catégories notamment celles du meilleur acteur dans un rôle principal (Abdelouahid Zaouki), du meilleur acteur dans un second rôle (Alae El Bachiri) et de la meilleure actrice dans un second rôle (Jalila Talemsi).

Le film est également en compétition dans les catégories du meilleur scénario, de la meilleure mise en scène et de la meilleure production de la diaspora africaine.

L’édition de cette année du festival sud-africain vise à rendre hommage au cinéma africain et celui des pays du BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud).

Outre le Maroc et l’Afrique du Sud, plusieurs autres pays sont également représentés lors de ce festival, dont les Etats-Unis, la Belgique, la Chine, l’Inde, la Russie et le

Nigeria.



Exposition



"Le nu perdu : variations et métamorphoses" est le thème d’une exposition organisée par l’artiste française Michèle Victor à la galerie d’art Design&Co à Marrakech.

Artiste permanente de la galerie d’art Design&Co à Marrakech depuis 2007, Michèle Victor possède des collections privées en Europe et aux Etats-Unis. Après des études de philosophie et de musicologie à Paris- Sorbonne, elle entame successivement des formations d’art céramique japonais, de dessin, de sculpture et de peinture.

Son art se nourrit de l’amour, des livres et de la musique. Mais il s’agit surtout d’élan, de vitalité et d’artisanat où Michèle Victor tente d’organiser le désordre et de déjouer tous les calculs. Cette artiste qui a publié un roman intitulé : "Nous, les enfants de Diogène" en 2017, vit et travaille en France ainsi que dans l’Atlas au sud du Maroc.