A Washington, le Premier ministre du Tchad salue l'Initiative Royale pour l’Atlantique

Le Premier ministre du Tchad, Succès Masra, a salué, à Washington, l’Initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’océan atlantique, la qualifiant de “très pertinente”.



S’exprimant lors d’une table ronde organisée par l’influent think tank américain The Atlantic Council, M. Masra, qui effectue une visite officielle aux Etats-Unis, a souligné que le Maroc “a montré la voie vers la coopération Sud-Sud”.



“Il y a des leçons que les pays sub-sahariens peuvent apprendre du Maroc”, a lancé le responsable tchadien en réponse à une question sur l’Initiative Royale, posée par la directrice de l’Africa Center relevant de l’Atlantic Council, Rama Yade.



Faisant savoir qu’il compte se rendre prochainement dans le Royaume, M. Masra a mis l’accent sur la nécessité pour le Tchad de continuer à cultiver les partenariats qui servent l’intégration et le développement de l’Afrique.



Lors de cette rencontre tenue en présence de l’ambassadeur de SM le Roi à Washington, Youssef Amrani et la secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires africaines, Molly Phee, le Premier ministre tchadien a cité un exemple concret d’actions novatrices pour le développement du continent, à savoir la centrale solaire Noor de Ouarzazate.



M. Masra a dit connaître bien ce projet d’envergure lorsqu’il servait auparavant au sein de la Banque africaine pour le développement (BAD). La rencontre initiée par le centre de recherche américain s’est déroulée en présence également de plusieurs responsables de l’administration américaine.