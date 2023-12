A Sundance, plein écran sur l'intelligence artificielle

Forum régional sur le tourisme et le cinéma



La première édition du Forum régional sur le tourisme et le cinéma de Drâa-Tafilalet se tiendra le 14 décembre à Ouarzazate sous le thème "Ciné-tourisme: vision et synergie", annoncent mercredi les organisateurs dans un communiqué.



Organisé par la Chambre de commerce, d'industrie et des services de la région de Drâa-Tafilalet, cet événement ambitionne de mettre en lumière le "rôle significatif" du tourisme et du cinéma dans le développement socioéconomique de la région, indique le communiqué.



Ce forum, qui s'inscrit dans le cadre de la mission de la Chambre visant à contribuer activement au développement de l'économie locale, s'assigne également pour objectifs d'"explorer les synergies entre le tourisme et le cinéma pour comprendre leur impact sur la création d'emplois, la croissance économique et la visibilité régionale tout en identifiant les opportunités d'investissement dans ces deux secteurs", ajoute la même source.



S'adressant aux professionnels du tourisme et du cinéma, aux élus, centres régionaux d'investissements, universités, associations et autres acteurs locaux impliqués dans le développement socioéconomique, cette rencontre vise également à mettre l'accent sur le rôle de premier plan joué par le tourisme et le cinéma en tant que moteurs du développement économique et social de la région de Drâa-Tafilalet.