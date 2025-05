A Santiago, le Maroc célèbre la Journée de l'Afrique et réitère son attachement à l’idéal panafricain

L’ambassade du Maroc au Chili a célébré, jeudi, la Journée mondiale de l’Afrique dans le prestigieux cadre de la Bibliothèque nationale du Chili, une occasion de confirmer l’ancrage du Royaume dans la dynamique panafricaine.



Cette fête africaine a été organisée en partenariat avec la Bibliothèque nationale du Chili et le Centre culturel Mohammed VI pour le dialogue des civilisations de Coquimbo (Chili).



Dans son allocution d’ouverture, la directrice de la Bibliothèque nationale, Soledad Abarca de la Fuente, a salué les efforts continus du Maroc en faveur du développement du continent africain, tout en mettant en lumière l’importance de cette journée pour renforcer les liens culturels entre l’Afrique et l’Amérique latine.



Elle a mis l’accent sur la coopération étroite et fructueuse entre la Bibliothèque nationale et l'ambassade du Maroc à Santiago, marquée par plusieurs initiatives culturelles conjointes, notamment dans les domaines de la préservation de la mémoire historique, de la promotion de la diversité culturelle et du dialogue interculturel.



Prenant la parole, l’ambassadeur du Maroc au Chili, Kenza El Ghali, a rappelé la vision panafricaine de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a jeté les bases de la politique africaine du Royaume, basée sur la solidarité, le codéveloppement et la coopération Sud-Sud.



Revenant sur les grands axes de cette politique, la diplomate marocaine a évoqué l’initiative atlantique lancée par le Souverain, le projet de gazoduc Nigeria-Maroc, les partenariats agricoles portés par le Groupe OCP et les investissements dans les énergies renouvelables, ainsi que la politique migratoire humaine et inclusive du Maroc.



Mme El Ghali a rappelé plusieurs jalons majeurs ayant marqué la relation entre le Maroc et le continent africain, en commençant par le retour du Maroc à l’Union africaine, l’adhésion du Royaume à la CENSAD, la demande d’intégration à la CEDEAO, la ratification de l’accord instituant la ZLECAF, ou encore les visites Royales dans plus de 30 pays africains.



Au plan commercial, a-t-elle indiqué, les échanges du Maroc avec les pays africains ont progressé de 45% entre 2013 et 2023, atteignant 52,7 milliards de dirhams. Le Royaume est aujourd’hui le deuxième exportateur africain de services, avec un volume annuel de 16,2 milliards de dollars.



Mme El Ghali a souligné, en outre, les actions pionnières adoptées par le Maroc dans le domaine environnemental, la formation de milliers d’étudiants dans les universités et les instituts marocains, et les campagnes de régularisation successives des migrants originaires notamment d’Afrique subsaharienne.



L’ambassadeur du Royaume a précisé dans ce contexte que la stabilité régionale constitue un socle indispensable pour la réussite de ces projets structurants, mettant en avant l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara comme solution politique crédible et réaliste à même d’impulser un développement durable.



La Journée de l’Afrique au Chili a été marquée par la projection d’une vidéo retraçant les grandes étapes de l’engagement historique du Maroc envers l’Afrique et mettant en lumière les nombreuses initiatives Royales en faveur du développement continental.



Elle s’est clôturée par l’inauguration d’une exposition photographique illustrant les moments forts de l’engagement du Maroc en Afrique et la richesse des relations historiques entre le Royaume et le continent.



Ont été présents à cette cérémonie des représentants du ministère chilien des Affaires étrangères, notamment Rodrigo Hume, directeur des affaires culturelles, des députés chiliens, des membres du corps diplomatique accrédité à Santiago, des artistes et des universitaires.