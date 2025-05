A Paris, le Maroc célèbre la richesse et le patrimoine pluriel de l’Afrique

L’ambassade du Maroc en France et la délégation permanente du Royaume auprès de l’UNESCO ont organisé, lundi soir à Paris, une cérémonie en célébration de "la Journée mondiale de l’Afrique", mettant en avant les richesses du continent, son patrimoine pluriel et les opportunités qu’il offre au monde.



Cet évènement, célébré à l’ambassade du Maroc à Paris en présence de plusieurs ambassadeurs notamment de pays frères et amis africains, a constitué un moment fort de dialogue et de réaffirmation des valeurs de solidarité et de fraternité entre les pays du continent, mais également avec leurs partenaires internationaux.



"L’Afrique ce n’est pas une journée par an. L’Afrique c’est chaque instant, chaque minute, chaque jour" de par ses potentialités, sa diversité et sa contribution à l’économie mondiale, a fait observer, dans une déclaration à la MAP, l’ambassadrice de Sa Majesté le Roi en France, Samira Sitail.



Le continent africain "ne se conjugue pas au futur, tout se passe aujourd’hui, malgré les difficultés, les retards sur certains sujets, et les imperfections sur d’autres", a-t-elle dit, ajoutant que l'Afrique d'aujourd'hui "s’exprime, se réinvente, imagine des solutions à ses problèmes et avance".



L'Afrique "ne demande pas d’aide, elle propose des partenariats", a, en outre, souligné Mme Sitail, affirmant que "le Maroc est très fier de contribuer à cette célébration ici à Paris ".

S'exprimant à cette occasion, l’ambassadeur délégué permanent du Maroc auprès de l’UNESCO, Samir Addahre, a, de son côté, indiqué que cette journée, placée cette année sous le thème "La justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers des réparations", représente "une opportunité significative de rendre hommage à notre patrimoine commun, de reconnaître nos remarquables réalisations et de renouveler notre engagement collectif envers une Afrique plus forte, plus unie et tournée vers l’avenir".



Le thème retenu cette année, a-t-il dit, "nous invite à réfléchir, à nous souvenir et, surtout, à agir avec détermination alors que nous construisons un continent pleinement conscient de sa dignité et maître de son destin".



M. Addahre, également vice-président du groupe Afrique à l'UNESCO, a, à cet égard, expliqué que "le Maroc reste déterminé à renforcer son engagement à travers un partenariat stratégique entre le Groupe OCP et l’UNESCO, avec une contribution totale de 6 millions de dollars USD, en soutien à l’Afrique ".



Il a précisé que cet engagement ambitieux contribuera directement aux objectifs définis dans les cinq programmes phares de l’UNESCO de "Priorité Afrique".



L’ambassadeur a, en outre, souligné que l’Afrique d’aujourd’hui est fondamentalement différente de celle des premières années de son indépendance, notant que le continent est désormais "ambitieux, dynamique et reconnu comme un acteur indispensable dans les affaires mondiales".



Il a également relevé qu’"une conscience africaine renouvelée émerge, portée par une génération engagée, créative et connectée à l’échelle mondiale ", ajoutant que cette jeunesse appelle à une modernisation des politiques publiques, à une gouvernance plus adaptée, tout en mettant en avant l’éducation, la justice sociale et la durabilité.



S’agissant de la participation diplomatique à cette cérémonie, M. Addahre a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que "l’importance de l’assistance démontre l’intérêt que l’ensemble des chancelleries accordent aujourd’hui à l’Afrique", soulignant que "le continent est devenu un enjeu stratégique pour beaucoup".



Il a, en outre, précisé que "le message que nous souhaitons porter, nous, Marocains, c’est que l’Afrique doit d’abord compter sur elle-même", ajoutant que "le continent dispose de tous les atouts pour réussir, à condition de travailler dans l’unité, la solidarité, l’interaction et la coopération".



Il a mis en exergue, à ce titre, la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI par rapport à l'Afrique, ajoutant que "l’action du Maroc est saluée ce soir par l’ensemble des ambassadeurs africains présents, en raison de sa sincérité, de sa force et de ses objectifs, qui vont dans le sens des intérêts des peuples africains".



Pour sa part, l’ambassadeur de Djibouti en France, doyen du groupe des ambassadeurs africains à Paris, Ayeid Mousseid Yahya, a salué l'initiative marocaine de célébrer l'Afrique à Paris.



Cette célébration à l’ambassade du Maroc constitue une preuve du lien profond qui unit le Royaume à la grande famille africaine, a-t-il dit, notant que ce geste de réunir l’ensemble des ambassadeurs, y compris ceux auprès de l’UNESCO, traduit une volonté d’unité.



Il a, en outre, affirmé que les diplomates africains à Paris ont la responsabilité de "faire entendre une voix africaine forte, diverse et résolument tournée vers l’avenir", mettant en avant le rôle du groupe des ambassadeurs africains à Paris qui "regroupe plus de 50 pays et incarne un continent jeune, dynamique et en pleine transformation".



M. Yahya a, en outre, salué le rôle central de la diaspora africaine en France, qui contribue au rayonnement du continent à travers ses parcours individuels et ses réussites dans les domaines sportifs, culturels et économiques.



"Cette journée est aussi l’occasion de commémorer le 62ème anniversaire de la création de l’Organisation de l’unité africaine, devenue l’Union africaine", a-t-il rappelé, soulignant l’importance de se remémorer le passé, ses difficultés, mais surtout "célébrer les avancées présentes et penser à ce que nous léguerons aux générations futures".



La soirée a été ponctuée par des performances artistiques mettant à l’honneur les cultures africaines, avec notamment des danses traditionnelles d’Afrique de l’Ouest et des prestations de Dakka Marrakchia et des fusions de gnawa et de musiques africaines, illustrant la diversité et la richesse du patrimoine culturel du continent.