A Mile in my shoes sacré à Fès

Le film "A Mile in my shoes" de son réalisateur Said Khalaf a remporté le Grand prix de la 24ème édition du Festival Ciné-Ville de Fès, organisée du 18 au 21 juin, sous le signe ''La ville marocaine aux yeux des cinéastes'’. Il s'agit là d'une belle consécration pour "A Mile in my shoes" qui a déjà raflé bon nombre de distinctions dans des festivals marocains, notamment lors de la 17ème édition du Festival national du film de Tanger où il a remporté le Grand prix, le prix du meilleur rôle féminin et celui du meilleur rôle masculin.

Quant aux courts métrages, le Grand prix a été remporté ex-æquo par le film algérien (Je t'ai promis) de Mohamed Yarghi et le film grec "Ticket", de Haris Stathopoulos.

Dix-neuf films ont pris part à la compétition officielle de cette édition, initiée par l'Association Médi film création-Maroc, en partenariat avec la commune urbaine de Fès et le Centre cinématographique marocain (CCM). Le festival a célébré le cinéma centreafricain avec la projection de plusieurs courts métrages produits par des réalisateurs issus de ce pays. A l’instar des années précédentes, les organisateurs ont programmé des tables rondes autour de la thématique centrale du festival, ainsi que des master-class sur '’Le cinéma dans la ville’’.

D’après l'Association Médi film création-Maroc, cette manifestation, qui portait lors des précédentes éditions le nom de ‘’La rencontre du film marocain’’, a réussi à s’imposer en tant que rendez-vous incontournable pour les cinéastes, les cinéphiles et les artistes de divers horizons.