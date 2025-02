A Londres , Tahar Ben Jelloun met la lumière sur l'effusion créative marocaine

L'écrivain marocain Tahar Ben Jelloun a été, vendredi soir, l'invité d'honneur de l'Institut français de Londres, où il est a mis la lumière sur l'essor et la diversité de la scène artistique et littéraire du Maroc, qui témoigne d'une véritable effusion créative.



M. Ben Jelloun a salué la dynamique culturelle et artistique du Maroc sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a permis aux "volontés créatrices du pays de faire jour".



Dans une déclaration à la MAP, en marge de cet événement, organisé en collaboration avec l’ambassade du Maroc au Royaume-Uni, il s’est dit "impressionné" par la multiplication des galeries d’art et des expositions de peinture à travers le Royaume, soulignant la "vivacité picturale formidable" que connaît le pays.



Sur le plan littéraire, le lauréat du prix Goncourt 1987 a mis en avant l’émergence de jeunes talents prometteurs, aux côtés d’auteurs confirmés, qui écrivent des best-sellers mondiaux, comme Leïla Slimani ou Fouad Laroui.



Pour encourager cette tendance, il a insisté sur l’importance de la lecture dès le plus jeune âge, appelant les Marocains à transmettre cette habitude à leurs enfants. "C’est un travail pédagogique qui doit commencer dès l’école primaire", a-t-il affirmé, mettant en exergue '’le rôle fondamental’’ de l’éducation dans le développement intellectuel et culturel.



Au cours d’une conversation animée par Catriona Seth, professeur de littérature française à l’université d’Oxford, Tahar Ben Jelloun est revenu sur ses débuts littéraires à travers la poésie, ainsi que sur son attachement profond au Maroc.



Devant un parterre de diplomates et de gens de lettres, il a évoqué son expérience dans l'enseignement, des anecdotes qui ont accompagné la publication de son premier ouvrage, ainsi que sa passion pour les livres pédagogiques sur des thèmes d'actualité.



Il a, par ailleurs, encouragé le public britannique à s’intéresser à la littérature marocaine, qu’elle soit traduite de l'arabe ou du français, estimant que certains écrivains "font un travail remarquable et méritent d'être lus".

‘’Ces échanges culturels sont essentiels pour bâtir des ponts entre les nations et favoriser une meilleure compréhension’’, a-t-il dit.



Romancier, poète et essayiste, Tahar Ben Jelloun est l’un des écrivains francophones les plus traduits au monde. Membre de la prestigieuse Académie Goncourt depuis 2008, il explore depuis maintenant un peu plus d'une décennie le domaine de la peinture, affirmant ainsi sa position d’artiste aux multiples facettes.