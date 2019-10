A Essaouira, des jeunes se mobilisent pour la prévention routière

Plusieurs membres de l'Association ''Moga jeunes'' se sont mobilisés, samedi à Essaouira, en faveur de la sensibilisation des conducteurs quant à l'impératif d'adopter un comportement citoyen lors de la conduite et de veiller scrupuleusement au respect du Code de la route. Baptisée ''La Citoyen-itude des jeunes'', cette action de sensibilisation des conducteurs, a été organisée simultanément dans les villes de Casablanca, Marrakech, Fès, Rabat et d'Oujda.

Il s'agit d'une initiative civique et responsable qui témoigne de la détermination des jeunes à contribuer aux efforts visant une transformation édifiante et positive de la société marocaine "sur le terrain'' via des actions concrètes destinées à consolider l'appartenance à la patrie et la promotion des valeurs du respect d'autrui et du vivre en commun.

C'est dans un souci d'alerter sur les dangers de la route, que les membres de "Moga jeunes" sont allés au-devant des automobilistes afin de leur remettre un "Manifeste de 10 règles sur la route'' ainsi que des autocollants à placer sur les pare-brises de leurs véhicules. "Chauffards, imprudences, véhicules hors d'état et vétustes, incivilités...Tous nous avons un rôle à jouer afin que l'un des fléaux les plus meurtriers au Maroc comme ailleurs, soit combattu'', expliquent des jeunes associatifs réunis sous le label ''Morocco L'Ghed'', s'interrogeant sur le nombre alarmant de victimes des accidents de la route.

Et d'ajouter que tout un chacun, d'une façon ou d'une autre, est responsable, notant que le strict respect du Code de la route, d'autrui, du vivre-ensemble et des lois en vigueur contribuerait sans nul doute à réduire le bilan cruel des accidents de la route.

"Les accidents de la route causent chaque année plusieurs morts et blessés parmi des innocents, des chiffres qui ne cessent d'augmenter. Nous avons décidé, nous jeunes Souiris, d'associer notre voix à celles des autres jeunes acteurs associatifs à travers plusieurs villes du Royaume, unis sous le label Morocco L'Ghed pour dire "Non'' à l'insouciance et aux comportements irresponsables sur nos routes'', a confié à la MAP, Otmane Mazzine, président de l'Association "Moga jeunes".