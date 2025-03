A El Jadida, les généreuses précipitations redonnent espoir aux agriculteurs

Les pluies enregistrées dans la province d'El Jadida depuis le début du mois ont redonné le sourire aux agriculteurs de cette région qui espèrent désormais une bonne saison agricole.



Ces pluies contribueront à améliorer la couverture végétale, à réduire les prix du fourrage et à encourager les agriculteurs à reprendre leurs activités après une longue période de sécheresse, nombre d'entre eux ayant déjà planté du maïs, des légumes et des légumineuses.



Dans une déclaration à la MAP, Soukaina Rheribla, responsable du service de la protection sociale et des statistiques à la Direction provinciale d’agriculture d’El Jadida, note que les cultures printanières et légumières dans la capitale du Doukkala contribuent à hauteur de 40% de la production totale au niveau de la région de Casablanca-Settat.



Elle a indiqué que la région a été généreusement arrosée ce qui est à même de sauver la saison agricole, notamment pour le blé d’hiver, ajoutant que la superficie réservée aux cultures printanières, 14.000 hectares, peut être augmentée si la pluie est encore au rendez-vous. Les précipitations ont eu un impact positif sur les agriculteurs, qui ont été encouragés à reprendre leurs activités agricoles, a-t-elle souligné, notant que les centres de liaison ont vu un afflux significatif d'agriculteurs ces derniers jours pour acheter des engrais subventionnés, la demande ayant augmenté d'environ 70% par rapport au mois de décembre dernier.



Dans des déclarations similaires, un certain nombre d'agriculteurs de la région se sont réjouis pluies, qui contribueront à alléger leur fardeau en revitalisant la nappe phréatique et en améliorant la couverture végétale, réduisant ainsi le coût du fourrage pour les éleveurs.

Il est à noter que les récentes précipitations ont contribué à augmenter les réserves hydriques dans les barrages du bassin d'Oum Errbia, avec un apport hydrique total de 84,5 millions de mètres cubes (m³).