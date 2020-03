A Cannes, 100% des hôtels 5 étoiles ont fermé

A Cannes, où les stars se donnent rendez-vous chaque année sur la Côte d'Azur française à l'occasion de son célèbre festival de cinéma, la totalité des hôtels 5 étoiles ont fermé mercredi, a indiqué le Syndicat des hôteliers de la ville.

Cette décision a été imitée par le mythique palace du Negresco, dans la ville voisine de Nice, lequel a lui aussi annoncé mercredi soir sa fermeture "jusqu'à nouvel ordre".

En sus du confinement, l'économie de la ville de Cannes souffre du report ou de l'annulation de plusieurs grands salons professionnels.

Dernier en date, le Cannes Lions 2020, plus grand événement professionnel de la publicité et de la créativité au monde, a été reporté mercredi aux dates du 26 au 30 octobre, au lieu de fin juin. Le Mipim, grand rendez-vous mondial des professionnels de l'immobilier, avait lui été repoussé de mars à juin et le MIP TV a été annulé.

Quant au célèbre Festival du film, le plus médiatisé au monde, personne ne sait encore s'il aura lieu en mai ou pas.

"Les organisateurs évaluent au jour le jour la situation internationale", souligne Christine Welter, la présidente du Syndicat des hôteliers de Cannes.

Dans la ville, qui vit du tourisme de résidence secondaire et des congrès, il ne reste plus beaucoup d'hôtels ouverts sur les 120: "100% des 5 étoiles sont fermés et 85% pour les 4 étoiles", a précisé à l'AFP Mme Welter.

La fermeture n'atteint que 60% pour les hôtels plus simples, 2 ou 3 étoiles: "Souvent le propriétaire est sur place, a peu de salariés et pas de bar ou de restaurant à fermer, et il arrive à gérer. Cela permet pour l'instant d'héberger des ouvriers ou des équipes qui travaillent sur Cannes, mais cela va se terminer", dit-elle.

"Beaucoup, notamment les 2-3 étoiles, ont dit qu'ils étaient prêts à loger des personnels soignants. Nous serons solidaires", ajoute-t-elle. "Nous nous sommes rapprochés de la mairie et de l'hôpital Simone-Weil et pour l'instant il n'y a pas de besoin".

Fermé dès mardi soir, l'hôtel Martinez, un des trois établissements de luxe les plus connus sur le célèbre Boulevard de la Croisette où se bousculent chaque année les stars du Festival de Cannes, a aussi fait connaître sa disponibilité pour rendre service aux soignants.

Dans ce 5 étoiles, les réservations de chambres sont actuellement suspendues, selon la direction, qui a confirmé une information du quotidien local Nice-Matin.

Interrogé sur la suite, le Syndicat des hôteliers cannois indique que certains établissements prennent des réservations pour Pâques, d'autres pour début mai. Quant à l'automne, le secteur n'y pense pas encore: "On va d'abord faire la saison d'été !"

La mairie a indiqué qu'elle travaillait "d'arrache-pied avec les organisateurs pour maintenir un maximum d'événements sur Cannes en 2020 afin de pouvoir relancer dès que la situation sanitaire le permettra, les emplois et l'activité économique".