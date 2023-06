A Ain Chock, une bibliothèque mobile pour consacrer la culture de la lecture chez les enfants et les jeunes

Une bibliothèque mobile, aménagée dans un camion, sillonne les différentes zones de l'arrondissement d’Ain Chock pour aller à la rencontre des enfants et jeunes afin de consacrer auprès de cette frange de la société la culture de la lecture.



La bibliothèque mobile, qui a vu le jour en 2019 dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), se distingue par sa vocation en tant que caravane, aspirant à diffuser le savoir auprès des générations montantes en tant qu'outil incontournable pour le progrès des nations.



Dans une déclaration à la MAP et sa chaîne d'information en continu M24, Hind Hanine, cheffe de la division de l'action sociale à la préfecture d'arrondissement d’Ain Chock, a souligné que l'idée d'une bibliothèque mobile s'est concrétisée après l'organisation d'un événement sous le thème «l'arbre du livre», notant que parmi les conclusions et les recommandations des journées d'étude organisées à cette occasion figure la mise en place d'une bibliothèque mobile qui sillonne les établissements scolaires et les espaces publics pour promouvoir la lecture chez les enfants et les jeunes.



Sur la base de ces conclusions, un camion a été acheté et aménagé pour servir de bibliothèque mobile, a rappelé Mme Hanine, notant que cette bibliothèque a été mise en service lors de l'année scolaire 2019/2020. Hélas, la pandémie de coronavirus est apparue, ce qui a imposé des mesures restrictives sur la bibliothèque et les enfants à l'instar de l'ensemble de la population, regrette-t-elle.



Une fois la pandémie dépassée, la bibliothèque a repris ses actions au sein des établissements primaires de la préfecture (25 établissements) et ce, selon un programme établi avec la direction provinciale de l'éducation nationale.



En plus des établissements scolaires, la bibliothèque mobile cible les jardins et les espaces publics, a-t-elle précisé, notant que cette structure mobile est ouverte aux enfants et jeunes à titre gracieux pour promouvoir la lecture.



Pour sa part, Zahra El Hou, chargée de l'animation à la bibliothèque, a relevé que ce projet a vu le jour avec le soutien de la commission provinciale de l'INDH (préfecture d'arrondissement d'Ain Chock-Casablanca), ajoutant que la bibliothèque est initiée par l'Association Ibdaa pour la jeunesse et le développement en coordination avec la direction provinciale de l'éducation nationale. Et de préciser qu'il s'agit d'une caravane qui visite les différents établissements éducatifs publics, expliquant que la bibliothèque fait un escale d'une semaine à chaque établissement. Mme El Hou a mis l'accent sur la grande affluence qu'enregistre la bibliothèque, qui a eu un écho positif auprès des élèves, parents et autres intervenants, notant que les enfants adeptes de la lecture ont trouvé leur refuge dans cette bibliothèque qui dispose d'une variété de titres.



A cet égard, elle a relevé l'importance de ce genre d'initiative qui permet de consacrer l'esprit de lecture auprès des enfants et de favoriser la créativité et l'acquisition de compétences, se félicitant du fait que ce projet commence à porter ses fruits, notamment que la bibliothèque offre une myriade de livres en différentes langues et dans plusieurs domaines (philosophie, religion, littérature, sciences et autres).



Nombre d'élèves ayant profité de la bibliothèque mobile ont exprimé leur satisfaction de cette initiative qui leur a permis d'approcher le livre dans un environnement et des conditions nouvelles. Ils ont plaidé pour la généralisation de cette initiative pour profiter au maximum d'enfants, notamment ceux issus de familles nécessiteuses qui n'ont pas les moyens d'acquérir des livres et magazines dont ils ont besoin.



A cet égard, il y a lieu de rappeler que Meryem Amjoune, lauréate du prix de lecture de Dubaï, a insisté sur l'importance de la lecture comme trésor intarissable pour développer le cerveau et acquérir du savoir.



Les enfants qui affluent de manière spontanée sur la bibliothèque mobile rêvent probablement de rééditer l'exploit de Meryem Amjoune qui a épaté le public arabe par ses compétences et ses acquis exceptionnels. Par Abdellatif El Jaafari (MAP)