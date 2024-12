A Addis-Abeba, le Maroc réitère sa solidarité constante avec le peuple palestinien pour l’établissement de son Etat indépendant

Le Maroc a réitéré, vendredi à Addis-Abeba, sa solidarité constante avec le peuple palestinien frère et son engagement en faveur de l’établissement d’un Etat palestinien indépendant sur les frontières de 1967 avec Al Qods-est comme capitale.



Dans une allocution à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, qui s’est déroulée au siège de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, l’ambassadeur du Maroc en Éthiopie et à Djibouti, Nezha Alaoui M’hammdi a souligné qu’une véritable paix au Moyen-Orient doit garantir aux Palestiniens leurs droits légitimes, dans le cadre de la solution à deux États, déplorant la situation tragique qui prévaut à Gaza.



Mme Alaoui M’hammdi, présidente du Conseil des ambassadeurs arabes à Addis-Abeba, a dans ce sens rappelé les actions entreprises par le Maroc, sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dont l’envoi de plusieurs aides humanitaires à la Bande de Gaza.



La diplomate a aussi rappelé le message adressé par le Souverain au Président du Comité des Nations Unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, M. Cheikh Niang, à l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, et dans lequel SM le Roi a souligné que le Royaume du Maroc réaffirme la nécessité de parvenir à un cessez-le feu immédiat et durable dans la bande de Gaza et la cessation des agressions répétées visant les populations paisibles en Cisjordanie et à Al-Qods, d’assurer la protection des civils sur l’ensemble des territoires palestiniens et empêcher de les prendre pour cible et de les mettre en danger de mort.



Le Souverain a aussi indiqué que le Royaume insiste sur la nécessité de procéder sans condition ni réserve à une ouverture immédiate et permanente de tous les points de passage, de préserver, renforcer et soutenir la mission de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), de refuser tout déplacement des citoyens palestiniens et veiller au respect total du droit international et du droit international humanitaire et de lancer des négociations sérieuses et constructives pour ressusciter le processus de paix conformément aux résolutions des Nations Unies et de la légalité internationale, a-t-elle poursuivi.



Mme Alaoui M’hammdi a aussi rappelé que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, avait à plusieurs reprise donné Ses Très Hautes Instructions, à l’Agence Bayt Mal Al Qods, pour déployer une opération humanitaire d’aide alimentaire, par voie terrestre, destinée à la population palestinienne de Gaza et de la Ville Sainte d’Al Qods.



La célébration de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien s’est déroulée en présence de plusieurs diplomates accrédités à Addis-Abeba, des représentants d’agences onusiennes et d’autres personnalités.