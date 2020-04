960 cas confirmés au Maroc, 3 nouvelles guérisons enregistrées

Quarante-et-un (41) nouveaux cas d'infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc de la nuit de samedi jusqu’à dimanche à 8h00, portant à 960 le nombre total des cas de contaminations, annonce le ministère de la Santé.

Le nombre de guérisons s'est élevé à 69, alors le nombre de décès s'établit à 66, précise le ministère sur le portail "www.covidmaroc.ma".

Par ailleurs, le nombre total des cas exclus après des résultats négatifs d'analyses effectuées au laboratoire s'est établi à 3.532, indique-t-on de même source.

Les 960 cas testés positifs ont été recensés dans les régions de Casablanca-Settat (265), Rabat Salé Kenitra (176), Marrakech Safi (168), Fès-Meknès (131), Tanger Tetouan Al Hoceima (75), l'Oriental (54), Daraa-tafilalet (41), Béni Mellal-Khénifra (26), Souss-Massa (19), Laâyoune-Sakia El Hamra (4) et Guelmim Oued Noun (1), précise le site.

Le ministère invite les citoyens à respecter les règles d'hygiène et de sécurité sanitaire ainsi que les mesures préventives prises par les autorités marocaines en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme.