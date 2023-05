737 exposants de 51 pays attendus à la 28ème édition du SIEL

La 28ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL), qui se tiendra du 1er au 11 juin 2023 à l’espace OLM Souissi à Rabat, verra la participation de 737 exposants provenant de 51 pays, a annoncé vendredi, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.



"Cette édition réunira 737 exposants, dont 287 exposants directs et 450 exposants indirects, provenant de 51 pays. Ils présenteront au public une vaste sélection de plus de 120.000 titres, offrant une grande diversité de contenus aux dimensions culturelles et épistémologiques pluridisciplinaires. Les visiteurs du salon auront ainsi un rendez-vous avec une véritable bibliothèque à ciel ouvert", a indiqué le ministère dans un communiqué rendu public à l’issue d’un point de presse présentant cette édition.



Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette édition initiée en partenariat avec la wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra et le Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra, accueillera en tant qu’invité spécial, le Québec (Canada), en commémoration du 60ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et le Canada, qui connaissent une dynamique remarquable à tous les niveaux, confortée par la présence d’une diaspora marocaine active dans les différentes provinces de ce pays ami, selon la même source.



Cette édition sera ainsi l’occasion pour les visiteurs du salon de plonger dans l’univers culturel propre au Québec et de découvrir ses créateurs et ses écrivains, a fait observer la même source. En outre, cette édition se distinguera par la participation de 661 écrivains, intellectuels et poètes marocains et étrangers, dans 221 rencontres, comprenant des séminaires thématiques et des moments rétrospectifs de la pensée et de la créativité de quelques personnalités culturelles au parcours intellectuel et créatif distingué, en plus de rencontres directes entre les créateurs et leur public, précise-t-on.



Les enfants et les jeunes restent au cœur de la programmation culturelle du SIEL avec au menu des ateliers scientifiques et artistiques renforçant la relation de l’enfant avec l’apprentissage et les livres.



Par ailleurs, des rencontres professionnelles sont prévues pour aborder les multiples enjeux et défis propres à l’industrie du livre ainsi qu’à la promotion de la lecture confirmant ainsi la position du SIEL comme plateforme d’échange sur la scène internationale.



Avec cette riche offre culturelle et documentaire, la 28ème édition marque une nouvelle étape dans l’histoire du SIEL qui a toujours veillé à célébrer les cultures du monde et à faire découvrir la culture marocaine, dans un contexte international qui nécessite plus que jamais la construction de passerelles favorisant les valeurs de tolérance et de fraternité entre les cultures, a souligné le communiqué.



Cette édition, a-t-on ajouté, témoigne également du succès de l’approche participative dans la réalisation d’un acte culturel efficace et distingué grâce à l’engagement et à la collaboration de différents intervenants, notamment la wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra et le Conseil de la région de rabat-Salé-Kénitra et tous les sponsors et partenaires médiatiques qui accompagnent cette édition, auxquels les organisateurs ont tenu à exprimer leurs sincères remerciements.