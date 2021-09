La 6ème édition du Festival d’Agora ''Printemps du cinéma et philosophie'' aura lieu du 08 au 11 octobre prochain à Fès, à l’initiative de l’Association des amis de la philosophie.



Placée sous le thème "L’image du temps et le temps de l’image", cette manifestation culturelle, dont l’invité d’honneur sera la Belgique, connaîtra la participation de philosophes, d’universitaires et de critiques du Maroc et de l’étranger.



Plusieurs œuvres cinématographiques sont en lice pour les prix Averroès court-métrage et long-métrage de cette compétition destinée à ''rapprocher les cultures et à renforcer le vivre-ensemble entre les civilisations''.



Dans la catégorie long-métrage, il s’agit des œuvres "Journal de septembre" d'Eric Pauwels (Belgique - 2019), ''Des chemins par ailleurs" de Martine Derain et Jean-François Neplaz (France/Palestine) 2021, "Mesteka & Rehan" de Dina Salam (Egypte) - 2017 et "Metamorforsi" de Giuseppe Carrieri (Italie ) - 2019.



La compétition des courts-métrages comprend "Life over Covid" de Flavia Casella (I) - 2021, "Confinement" de Boris Lehman (Belgique) - 2021, "La taille" de Marie Vermillard (France) - 2021, "En Meute ou Solitaire" de Camille Martin Donati (Corse) - 2020, "Saint Valentin" de Daniel Said et Adam Pianko (France) - 2019, "Renaissance" de Marta Anatra (Italie) - 2019 et "Celestino" de Giuliana Fantoni (Italie) - 2021.



D’autres films seront projetés dans la rubrique "hors compétition", dont "27 fois le temps" d'Annick Ghijzelings (Belgique) - 2016, "Nord-Express'' de Robert Rombout (Belgique) - 1990, "Voyage" de Sayed Ali Abdelkhaleq (Egypte) - 2021, " A la rencontre de l’âme" de Kaoutar Benjelloun (Maroc), "Mineurs" de Laurent Thivolle (France/ Algérie) - 2020 et "Isole (Îles)'' de Mario Brenta & Karine de Villers (Italie) - 2021.



Le Festival d’Agora ''Printemps du cinéma et philosophie'' prévoit aussi une "rencontre avec le philosophe penseur humaniste et centenaire Edgar Morin sur les contradictions de notre temps", des tables rondes sur le ''Cinéma et le temps'' et le ''Cinéma et l’industrie culturelle'' et des ateliers de mise en scène et écriture de scénario avec les étudiants de l’Institut supérieur d’art dramatique de Rabat.



Il comprend également la présentation de livres sur le cinéma et la philosophie, en présence des auteurs et de critiques, suivie d’une séance de dédicace à la Maison de la culture de Fès.