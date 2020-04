60 Marocains bloqués en Mauritanie

L'ambassade du Maroc à Nouakchott a annoncé, samedi, avoir pris en charge 60 citoyens marocains bloqués en Mauritanie, dans le cadre des mesures prises pour assurer le suivi des conditions des membres de la communauté marocaine résidant dans ce pays maghrébin, au vu des circonstances exceptionnelles dans lesquelles le monde vit suite à la propagation du nouveau coronavirus.

Dans un communiqué parvenu à la MAP, l'ambassade a indiqué qu’il s’agit de 28 Marocains bloqués dans la capitale Nouakchott et de 32 dans la ville de Nouadhibou (nord de la Mauritanie), faisant état de la prise en charge des frais d'hospitalisation et de chirurgie dans une clinique privée d'un citoyen marocain atteint d'une maladie chronique.

Parmi les autres mesures prises, la même source a cité l’intervention auprès du ministère mauritanien des Affaires étrangères et des autorités compétentes pour prolonger la durée de validité des visas pour les citoyens marocains bloqués en attendant leur retour au Maroc.

Aucune infection par le Covid-19 n'a été enregistrée parmi les membres de la communauté marocaine, ni parmi les citoyens bloqués en Mauritanie, a-t-il rassuré.

L'ambassade a, par ailleurs, souligné que ses services ont sensibilisé les chauffeurs routiers marocains à la nécessité de respecter les mesures de précaution prises par les autorités mauritaniennes, à savoir la création d’un espace privé à l'entrée nord de la ville de Nouakchott dans lequel toutes les conditions de confort sont assurées et qui est destiné à recevoir et à décharger les camions en provenance du Maroc, lesquels contribuent à approvisionner le marché mauritanien en légumes, fruits et autres denrées alimentaires.

Elle a, une nouvelle fois, exhorté tous les citoyens marocains résidant en Mauritanie à respecter strictement les décisions et les mesures préventives prises par les autorités mauritaniennes pour faire face à la pandémie du coronavirus, exaltant les efforts déployés par ces autorités, qui n'ont ménagé aucun effort pour apporter une assistance aux citoyens marocains dans le cadre des efforts efficaces tendant à endiguer la propagation du Covid-19.

Pour rappel, l'ambassade du Maroc à Nouakchott a annoncé, le 16 mars dernier, la mise en place d'une cellule de communication et de suivi en faveur des membres de la communauté marocaine résidant en Mauritanie, au niveau de l’ambassade et du consulat général du Royaume à Nouadhibou, afin de les sensibiliser aux mesures préventives prises pour juguler la propagation de l’épidémie.

Elle a également consacré deux numéros de téléphone pour recevoir des communications et répondre aux demandes de renseignements des citoyens marocains: 0022243065974 pour l'ambassade et 0022227098517 pour le consulat général du Royaume à Nouadhibou.