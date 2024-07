53ème FNAP à Marrakech. Célébration des relations d'amitié maroco-chinoises

La 53ème édition du Festival national des arts populaires (FNAP) a célébré, jeudi au Palais Bahia à Marrakech, les relations d'amitié maroco-chinoises, le temps d'une soirée artistique exceptionnelle, imprégnée de mélodies captivantes et de rythmes envoûtants ayant séduit le public composé d’habitants et de visiteurs de la cité ocre.



Cet événement, qui a mis à l'honneur les relations historiques entre le Maroc et la Chine, s'est déroulé en présence, notamment, de l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Maroc, Li Changlin, accompagné d'une délégation de l'ambassade, du président de l'Association Grand Atlas, organisatrice du FNAP, Mohamed Knidri, ainsi que d'autres personnalités du monde des arts, de la culture et des médias, outre de représentants des autorités locales, des services extérieurs et de la société civile.



Lors de cette soirée éclectique, la troupe "Route de la soie" a présenté un spectacle de comédie musicale imprégné de mélodies et de rythmes chinois et asiatiques, habilement orchestrés pour narrer une histoire romantique, mettant ainsi en lumière la richesse de la culture populaire chinoise.



Lors d'une superbe interprétation du répertoire arabe contemporain, cette troupe a brillamment exécuté la célèbre chanson égyptienne "Talat Daqat" en utilisant des instruments chinois traditionnels, suscitant une vive admiration parmi le public.



L'assistance a également eu droit à des performances artistiques emblématiques et alléchantes offertes par des troupes locales, telles que celles d’"El Haouzi" populaire de Marrakech, "Saha" de la musique Gnaoua, "Ghiyata Tbourida" et " Babana".



Ces ensembles ont magnifiquement mis en valeur la richesse et l'authenticité du patrimoine marocain, chacun apportant sa propre touche distinctive à cette soirée inoubliable.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, M. Changlin a mis en avant l’histoire millénaire et la culture exceptionnelle partagées par la Chine et le Maroc, soulignant que "l’interaction de ces deux grandes cultures suscite des étincelles d’inspiration".



Le diplomate chinois a également affirmé que la République populaire de Chine et le Royaume du Maroc œuvrent de concert pour promouvoir les valeurs de diversité culturelle et favoriser le dialogue entre les civilisations, se réjouissant de voir son pays être l’invité d’honneur de cette 53ème édition du FNAP.



"L’ambassade chinoise est déterminée à œuvrer aux côtés du Maroc pour hisser les échanges culturels à de nouveaux sommets", a-t-il assuré, estimant que ces échanges constituent une opportunité précieuse pour renforcer la coopération entre les deux pays et promouvoir une compréhension mutuelle entre les peuples marocain et chinois.



De son côté, M. Knidiri a exprimé, dans une déclaration similaire, sa joie de voir le Palais Bahia, dans toute sa beauté, accueillir ces soirées thématiques qui, à travers l'art, mettent en lumière la solidité des relations entre le Royaume et les pays invités au festival.



Mettant en avant la profondeur des relations entre le Royaume et la Chine, renforcées par la visite historique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Chine en 2016, M. Knidiri a précisé que cette “Nuit de l'amitié” célèbre les relations historiques entre le Maroc et la Chine, en offrant des tableaux artistiques exceptionnels représentant les deux cultures.



Cette 53ème édition du FNAP, placée sous le thème "Rythmes et symboles éternels", réunit pour l’occasion des centaines d'artistes issus de plus de 30 troupes folkloriques marocaines ainsi que de nombreuses troupes internationales venues de Chine, d’Indonésie et du Burkina Faso.



Organisée en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la wilaya de la région Marrakech-Safi, et plusieurs autres partenaires, cette édition se distingue par l'aménagement de deux scènes de spectacles, à savoir la Place Jemaa El-Fna et la Place Jnan El Harti, ainsi que par le choix pour la première fois du Palais Bahia, pour organiser des "soirées thématiques".



L’édition se distingue également par la tenue d'une soirée internationale, mettant en avant des groupes artistiques chinois, indonésiens et marocains, ainsi qu'un segment spécial intitulé "Les Nuits des étoiles", qui rend cette année hommage à l’artiste et compositeur Nouaman Lahlou.