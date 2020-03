50 nouveaux cas confirmés au Maroc, 275 au total

Cinquante nouveaux cas d'infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc dans les dernières 24 heures, portant à 275 le nombre total des cas de contamination, a indiqué jeudi une responsable au ministère de la Santé. Quatre nouveaux décès ont également été enregistrés, deux survenus à Marrakech, un à Rabat et un autre à Casablanca, ce qui porte à 10 le nombre de décès dus au virus, a précisé Hind Ezzine, chef du service des maladies épidémiques au ministère, dans une déclaration retransmise par la MAP sur sa chaîne M24 et RIM RADIO. Il s'agit de personnes âgées qui souffraient de maladies chroniques, un facteur ayant diminué leurs défenses immunitaires de manière significative, a-t-elle expliqué, relevant que 72 % des personnes contaminées ont plus de 40 ans. Mme Ezzine a en outre fait état de 931 cas exclus après des résultats négatifs d'analyses effectuées au laboratoire, notant qu'un nouveau cas de guérison porte à huit le nombre des personnes déclarées guéries.

Côté répartition géographique, la région de Casablanca-Settat a comptabilisé 87 cas, Fès-Meknès 51 cas, Rabat-Salé-Kénitra 50 et Marrakech 43. Les cas restants sont répartis sur les autres régions, à l'exception de celles de Laayoune-Sakia-Hamra et Dakhla-Oud Eddahab qui restent jusqu'à présent indemnes.

Abordant le suivi des personnes contacts, la responsable a indiqué que 2.341 individus sont toujours placés sous surveillance médicale et que 669 autres ont achevé la période de contrôle de 14 jours.