50 enfants maqdessis participent au Maroc à la colonie de vacances “La Marche verte ”

Cinquante enfants d’AlQods participent au Maroc à la 14ème édition de la colonie de vacances, qui se déroule du 10 au 26 août courant sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods. SM le Roi, que Dieu Le préserve, a bien voulu donner le nom "La Marche Verte" à cette édition qui est organisée par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication dans plusieurs villes marocaines, dont notamment Casablanca, Rabat, Tanger, Asilah, Tétouan, M'diq et Chefchaouen.



Comme à l’accoutumée, l'Agence et ses partenaires ont élaboré un programme riche pour cette édition qui comprend un important espace de jeu, de divertissement et de loisirs, avec des voyages touristiques et éducatifs, qui permettent aux enfants d’Al-Qods de découvrir l'histoire et la géographie du Royaume du Maroc, son authenticité et sa profondeur culturelle.



Les enfants maqdessis visiteront également dans les régions de Casablanca et de Rabat et dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, des projets de développement qui ont mis le Royaume sur la voie du développement, sous la conduite sage de SM le Roi Mohammed VI.



Cette édition sera ouverte par l'organisation d'ateliers interactifs avec des moyens et des technologies modernes sur le thème : "Promouvoir les valeurs d'unité et de solidarité", pour achever les leçons dont les participants ont bénéficié au cours du camp préparatoire à Al-Qods, en s'inspirant des valeurs et des significations de l'épopée de la glorieuse Marche Verte, et de son initiateur, feu SM Hassan II.



Le coordinateur des initiatives civiles pour le programme de développement humain de l'Agence à Al-Qods, Bachar Abou Chamsiya, a indiqué que la colonie de vacances a été honorée par SM le Roi, en portant le nom "La Marche Verte", qui est une marche réussie pour la libération du Sahara marocain par feu SM Hassan II, notant que cette appellation est porteuse de hautes significations reflétant qu’Al-Qods et la Palestine sont aussi une cause prioritaire pour le Maroc, tout comme la question du Sahara marocain.



Au cours de cette édition, précise M. Abou Chamsiya, les enfants maqdessis présenteront dans les villes marocaines, le patrimoine palestinien à travers des chants et des danses folkloriques, ainsi que des épisodes culturelles et artistiques qui expriment l'attachement à la terre.



M. Abou Chamsiya, également directeur de cette édition, a ajouté que vu que le Maroc est un pays connu par le football, la colonie a tenu à inclure parmi ses activités des matchs amicaux contre des équipes marocaines, en plus des matchs spéciaux de basket-ball pour les filles.



Les compétitions artistiques et sportives sont lancées parallèlement au programme quotidien, qui comprend des visites d'échange avec leurs pairs parmi les enfants marocains participant à la colonie de vacances estivales organisées, durant cette période, dans la Forêt Diplomatique de Tanger.



Les enfants maqdessis interpréteront une chanson spéciale à l'occasion de la glorieuse fête de la Jeunesse en signe d'appréciation, de remerciement et de gratitude de ces enfants et de leurs familles à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au peuple marocain.



Le programme de ces colonies parrainé par l'Agence Bayt Mal Al-Qods s'inscrit dans le cadre des activités sociales et éducatives du club «enfants pour Al-Qods» de l'Agence. Cette année, il comprend le lancement du programme de l'école d'été à la Ville Sainte au profit de 3.000 enfants répartis dans 4 écoles et 9 centres. En plus d'un tournoi de football avec la participation de 17 clubs d’Al-Qods.