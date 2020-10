4.500 bénéficiaires des programmes d'alphabétisation à Laâyoune

Un total de 4.500 personnes issues de la province de Laâyoune ont bénéficié des programmes d'alphabétisation au titre de l’année 2019-2020, a indiqué mardi le directeur régional de l’Agence nationale de lutte contre l’analphabétisme (ANLCA) de Laâyoune-Sakia El Hamra, Abdallah Rahim. Le nombre de bénéficiaires du programme d'alphabétisation s’est élevé à 4.080, tandis que le programme de postalphabétisation a profité à 465 individus, a-t-il précisé lors d'une réunion tenue au siège de la wilaya de la région de Laâyoune-Sakia El Harma. Il a ajouté que 154 formateurs sont mobilisés pour assurer une bonne gestion de la fin de l’année 2019-2020 et l'ouverture de la saison de lecture 2020- 2021, tout en saluant le partenariat entre l’ANLCA et les associations de société civile travaillant dans ce domaine. Dans un exposé présenté à l'occasion de la Journée nationale de lutte contre l'analphabétisme (le 13 octobre), Abdallah Rahim a expliqué qu’un montant de 1,42 million de dirhams a été versé au profit des associations partenaires au titre l'année 2019-2020 dans le cadre du programme d'alphabétisation, alors que 161.750 dirhams ont été mobilisés pour la mise en oeuvre du programme de post-alphabétisation. Compte tenu des conséquences de la suspension de l'étude depuis le 16 mars pour cause du coronavirus (Covid19), l’ANLCA de Laâyoune-Sakia El Hamra a produit plus de 150 ressources numériques qui ont été mises à disposition sur les réseaux sociaux, a-t-il rappelé, faisant savoir qu'il avait été décidé de reprendre, à partir du 13 octobre, les cours des programmes d'alphabétisation en présentiel pour la saison de lecture 2019-2020, en partenariat avec les organisations de la société civile. La reprise se fera de manière progressive en fonction de la situation épidémiologique de la région, dans un strict respect des mesures de prévention sanitaires en vigueur, a-t-il insisté.