L’Association Montada Eddilal pour le théâtre et le cinéma organise, du 16 au 19 octobre prochain, la 3ème édition du Festival Ouled Teima du film international, sous le thème «Le cinéma, un pont de communication et de coexistence entre les peuples». Cette édition prévoit des participants de différents pays d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient, d'Europe et d'Asie, qui devraient prendre part à la compétition officielle du festival.

Le programme concocté par les organisateurs comprend également des ateliers pour les étudiants et les élèves issus de différents établissements d’enseignement de la région, en plus des hommages à des artistes marocains et étrangers