3ème Conférence arabe sur la propriété intellectuelle à Casablanca

L'Organisation arabe de développement administratif (OADA) organise, du 30 octobre au 1er novembre à Casablanca, la troisième Conférence arabe sur la propriété intellectuelle sous le thème "La propriété intellectuelle et les défis de l'intelligence artificielle".



Cette conférence vise à examiner le recours aux droits de propriété intellectuelle pour protéger les données, les œuvres et les innovations créées par l'intelligence artificielle, ainsi qu'à évaluer l'impact de la technologie de l'intelligence artificielle sur les droits ou les intérêts de leurs titulaires et ce, conformément aux recommandations de l'UNESCO sur l’éthique de l'intelligence artificielle, tout en proposant les amendements nécessaires aux lois et réglementations en matière de propriété intellectuelle, permettant une protection équilibrée en la matière.



Au menu de cet événement figurent des thématiques axées notamment sur "le concept et l'évaluation des œuvres et des innovations issues des programmes d'intelligence artificielle", "la portée et les fondements de la protection juridique de la propriété intellectuelle issue des programmes d'intelligence artificielle et de l'exploitation des données" et "le risque de l'exploitation des données pour créer des œuvres via des applications d'intelligence artificielle", entre autres.



Prennent part à ce conclave des experts dans le domaine de la propriété intellectuelle, des professeurs, des doyens, des membres du corps professoral des facultés arabes, des directeurs d'offices et d'institutions de propriété intellectuelle, de centres et instituts arabes de recherches, en plus de cabinets d'avocats.