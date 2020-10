39,9 MDH pour la réalisation d’ une zone d’ activités économiques à Tata

Quelque 39,9MDH seront dédiés à la réalisation d’une zone d’activités économiques au niveau de la ville de Tata. Dans ce sens, le Conseil de la région de Souss-Massa, lors de sa session ordinaire du mois d’octobre 2020, a adopté le projet d’une convention pour la création de cette zone à même d’insuffler une nouvelle dynamique économique au niveau de Tata. Ce projet sera financé par plusieurs partenaires, à savoir la société Al Omrane Souss-Massa (11,35MDH) et le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et numérique (10MDH). Le Conseil de la région de Souss-Massa contribuera, aussi, dans le financement de ce projet en mobilisant un montant de 13,10MDH, le Conseil provincial de Tata avec 3,50MDH, ainsi que la commune de Tata (2MDH).