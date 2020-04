30 lits médicalisés remis à l'hôpital provincial de Jerada

La délégation provinciale de la Santé de Jerada a reçu, mercredi, un lot de 30 lits médicalisés destinés au centre hospitalier provincial de Jerada.

Cette initiative vise à renforcer la capacité d'accueil du centre hospitalier provincial, dans le cadre des mesures préventives visant à endiguer la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Sur ce lot, 20 lits médicalisés ont été acquis dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) en partenariat avec le Conseil provincial de Jerada pour une enveloppe de 400.000 DH, alors que le reste des lits médicalisés ainsi que du matériel médical et paramédical ont été fournis par un bienfaiteur.

La cérémonie de remise de ces équipements médicaux s’est déroulée en présence du gouverneur de la province de Jerada, du président du Conseil provincial, des responsables provinciaux des services de sécurité, du délégué provincial du ministère de la Santé, des cadres de la santé et du personnel médical militaire déployé pour soutenir le personnel médical de ce centre en vue de prendre en charge les cas éventuels d’infection au coronavirus, conformément aux Hautes instructions Royales à cet égard.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le chef de la Division de l'action sociale (DAS), Jalal Tagmouti, a souligné que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mobilisation générale que connaît le Maroc pour lutter contre la pandémie du coronavirus, conformément aux Hautes orientations de S.M le Roi Mohammed VI, ajoutant que ces équipements médicaux permettront d’augmenter la capacité d’accueil de l’hôpital provincial pour prendre en charge les cas éventuels du nouveau coronavirus.

De son côté, le délégué provincial de la Santé, Dr Mohamed Cherif, a noté que cette initiative rentre dans le cadre des préparatifs visant à faire face à cette pandémie, précisant que ce lot de lits médicalisés est composé de lits d’hospitalisation et de lits de réanimation.

En outre, l’hôpital provincial a reçu, dans le cadre de cette initiative, du matériel médical de réanimation en vue de renforcer les équipements existants, mobilisés dans le cadre du programme national et provincial de lutte contre le Covid-19, a-t-il ajouté.