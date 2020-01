“30 Melyoun”, bientôt dans les salles

«30 Melyoun » est la nouvelle comédie du réalisateur marocain Rabii Shajid. Alliant humour et aventures rocambolesques, ce long métrage présente une affiche réunissant humoristes, chanteuses et comédiens marocains.

Le public aura donc rendez-vous avec : Driss & Mehdi, Yassar, Ibtissam Tiskat, Karima Gouit, Fati Jamali, Rabii Kati, Rafik Boubker, Nabil Attif et Fatma Bouhane.

Le film raconte l’histoire de trois amis inséparables : Sami (Yassar), Zouhair (Driss) et Hicham (Mehdi). Trois jeunes trentenaires, qui un soir, se baladent en voiture et décident de s’arrêter pour fumer un joint. Quand une voiture de police s’approche d’eux, Sami, paniqué, jette le mégot, qui tombe tout juste à côté du réservoir mal fermé de la voiture des policiers… le véhicule prend feu et Sami est jeté en prison.

Avec l’aide de son avocate (et amour d’enfance...) Nisrine (Faty Jamali), il pourra s’en sortir à condition de payer une caution de 300.000 DH.

Se sentant coupables de ce qui est arrivé à leur ami, Hicham et Zouhair décident de tout faire pour rassembler la somme, avec l’aide d’Amal (Karima Gouit), fiancée de Hicham, et Sarah (Ibtissam Tiskat), épouse de Zouhair.

De là, démarre une aventure pleine de rebondissements et situations délirantes. Mais malgré leurs efforts, ils n’y parviennent pas. Jusqu’au jour où Sarah et Amal découvrent par hasard que leur patron, Monsieur Lfilali (Rabii El Kati), n’est pas seulement directeur du laboratoire pharmaceutique où elles travaillent, mais aussi un puissant mafieux.

Sarah et Amal en parlent à leurs hommes et ils décident ensemble de cambrioler le coffre-fort du patron. Ils exécutent leur plan, sauf qu’ils tombent nez-à-nez avec une bande de cambrioleurs professionnels…