3.795 nouvelles interpellations de contrevenants au confinement

Vacances scolaires



Le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé la programmation des vacances scolaires du 27 avril au 3 mai 2020.

Cette décision intervient à la lumière du prolongement de la période de confinement au Maroc jusqu'au 20 mai et afin de permettre aux élèves, étudiants et stagiaires de se reposer et de renouveler leur activité mentale et physique, a indiqué le ministère dans un communiqué publié dimanche soir.

Le ministère a, par ailleurs, mis en relief les efforts considérables déployés par tous les cadres pédagogiques, universitaires, administratifs pour assurer la continuité des cours depuis le 16 mars 2020, l’assiduité démontrée par les élèves, étudiants et stagiaires, ainsi que l'implication des familles dans l'encadrement et le suivi de leurs enfants.

Le ministère a salué également les efforts et initiatives citoyennes mis en place par les cadres éducatifs, universitaires et administratifs, formateurs, familles, étudiants et les acteurs de la société pour la poursuite de l'opération d'enseignement à distance pendant près de 6 semaines, sans interruption, souligne la même source.



Décès



Un mineur âgé de 17 ans, qui était placé sous surveillance pour violation des procédures de l'état d'urgence sanitaire, est décédé dimanche matin pendant son transfert à l'hôpital à cause d'un malaise subit, a-t-on appris auprès du service de sûreté provincial d'El Jadida.

Le défunt avait été transféré, dimanche à l'aube, à l'hôpital pour un examen de santé, avant de le replacer sous surveillance en attendant qu'il soit déféré, dans la matinée, devant le parquet compétent, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Victime d'un malaise ayant nécessité de nouveau son transfert à l'hôpital, le mineur a rendu l'âme dans le trajet, avant d'arriver à l'établissement hospitalier, précise la même source.

Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, tandis que le corps de la victime a été transféré à la morgue de l'hôpital provincial pour autopsie, en vue de déterminer les causes du décès, conclut la DGSN.