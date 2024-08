2ème édition du Festival international du cinéma de montagne à Ouzoud

La deuxième édition du Festival international du cinéma de montagne se tiendra du 3 au 7 septembre à Ouzoud, dans la province d’Azilal, à l'initiative de la Fondation Sawt Al Jabal pour le patrimoine et le développement durable.

Organisé en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la région de Béni Mellal-Khénifra et le Centre cinématographique marocain, cet évènement culturel se veut une occasion de rapprocher le cinéma de la population dans cette région au patrimoine riche, mais où l’offre artistique reste encore restreinte, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

Soulignant que ce festival aspire à promouvoir le 7ème art comme levier de développement économique et social local, la fondation a relevé que l'évènement s’inscrit dans le cadre des Orientations Royales visant à valoriser et protéger le patrimoine culturel du Maroc, à sensibiliser le public aux enjeux environnementaux et à la nécessité de préserver le patrimoine naturel et à promouvoir des initiatives de développement durable dans le monde rural dans tout le Royaume.

A cet égard, elle a signalé que durant cinq jours, l'évènement proposera une programmation variée comprenant une compétition de films, des projections en plein air sur la place publique d’Ouzoud, ainsi que des conférences et masterclass animées par des professionnels de cinéma et des réalisateurs de renom.

"La compétition officielle verra la projection de longs-métrages, courts-métrages et de films documentaires de renommée internationale, en présence d’invités prestigieux venant d’Afrique, d’Europe et d’Asie", a relevé la même source, signalant que le jury du long-métrage est présidé par le producteur français Freddy Denaës, alors que celui du documentaire sera mené par la réalisatrice marocaine Narjiss Nejjar.

Par ailleurs, la fondation a fait savoir que les films sélectionnés, au caractère universel, mettent un accent particulier sur les thématiques liées à la montagne et à son espace, et explorent avec une profonde sensibilité les liens entre l'humain et la nature, tout en invitant le spectateur à une réflexion sur son rôle dans la préservation de son habitat naturel.

Et de noter que des hommages seront rendus au cinéaste Mohamed Abderrahmane Tazi, à l’actrice Naima Lemcharki et au scénariste et acteur du cinéma amazigh Ahmed Ntama.

Un panorama de films marocains en présence des réalisateurs et acteurs complète la programmation du festival, a-t-on poursuivi.

Quant aux conférences, elles exploreront les moyens par lesquels le cinéma peut constituer un levier de développement pour les régions montagneuses, en donnant la parole à des producteurs et réalisateurs ayant choisi de tourner dans la région d’Azilal en capitalisant sur ses atouts naturels et son patrimoine culturel.

Des spectacles folkloriques mettront en avant les traditions culturelles de la région, a-t-on conclu.