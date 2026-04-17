Bryan Adams en concert à Casablanca

Vendredi 17 Avril 2026

Bryan Adams en concert à Casablanca
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L'icône mondiale du rock Bryan Adams se produira pour la première fois au Maroc, le 7 mai prochain à la Salle couverte du Complexe Mohammed V à Casablanca, dans le cadre de sa tournée internationale "Bare Bones".
 
Organisée par NuCoast, en partenariat avec Global Entertainment et NRJ Maroc, le concert de Bryan Adams constitue une occasion de redécouvrir ses plus grands tubes dans une configuration épurée, pensée pour favoriser l’émotion et la proximité avec le public, indique un communiqué des organisateurs, notant que la tournée "Bare Bones", conçue pour révéler la puissance brute et l'émotion à l’état pur, propose un format acoustique et intimiste.
 
"Amener Bryan Adams au Maroc était un rêve depuis des années. Avec la tournée Bare Bones, nous avons trouvé le format parfait à travers un concert épuré, puissant, presque en apesanteur, qui colle à l’ADN de la Salle couverte du Complexe Mohammed V", souligne Hakim Chagraoui, PDG de Global Entertainment, cité dans le communiqué.
 
"La configuration de 3.000 places seulement veut dire que chaque spectateur vivra un moment rare, presque secret, avec l’un des plus grands artistes de notre temps. C’est un privilège pour nous et un cadeau pour le public marocain", ajoute-t-il.
 
Avec plus de 65 millions d’albums vendus et une carrière légendaire de quatre décennies, l'icône canadienne du rock a marqué des générations entières avec des hymnes planétaires tels que Summer of ’69, (Everything I Do) I Do It for You, Have You Ever Really Loved a Woman ou Please Forgive Me.
 
Artiste aux multiples Grammy Awards et nommé aux Oscars, Bryan Adams continue de remplir les plus grandes salles du monde. "Bare Bones" est l’une de ses tournées les plus acclamées par la critique, saluée pour sa sincérité et sa maîtrise musicale.
 

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Tags : Bryan Adams, Casablanca, concert

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