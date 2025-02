25.000 manifestants à Valence pour dénoncer la gestion des inondations

Scandant "Mazon, démission!", près de 25.000 personnes sont descendues à nouveau samedi dans les rues de Valence pour protester contre la gestion des inondations meurtrières qui ont endeuillé le sud-est de l'Espagne il y a trois mois.



Rassemblés dans la capitale de la région la plus touchée par les inondations du 29 octobre, qui ont fait 232 morts et trois disparus, près de 25.000 manifestants, selon la Délégation du gouvernement espagnol (préfecture), ont exigé le départ du président conservateur (Parti populaire) de la région de Valence, Carlos Mazon.



Cette quatrième manifestation depuis les inondations a attiré moins de monde que les précédentes, celles du 9 et 30 novembre ayant réuni respectivement 130.000 et 100.000 personnes. Ils étaient environ 80.000 le 29 décembre.



Les sinistrés reprochent à l'exécutif régional de ne pas avoir prévenu les habitants suffisamment à l'avance du danger des pluies torrentielles, malgré une alerte donnée très tôt le matin par l'agence météorologique nationale. Ils reprochent aussi aux autorités d'avoir tardé à déployer les secours et, aujourd'hui, la lenteur des aides.



"Enormément de gens ont perdu des proches, leurs maisons, et ils ne voient pas de solution à court terme", constate Alberto Alonso, électricien de 34 ans.

Le gouvernement central a promis de débloquer 16,6 milliards d'euros pour aider les localités touchées, les victimes et les entreprises.



Carlos Mazon et le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez s'accusent mutuellement de la mauvaise gestion de la catastrophe.