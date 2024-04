24ème édition du FICAK .14 courts-métrages en lice

Quatorze films représentant 13 pays seront en lice pour décrocher les prix de la compétition officielle des courts-métrages à la 24ème édition du Festival international du cinéma africain de Khouribga (FICAK) qui se tiendra du 11 au 18 mai prochain sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Il s'agit de "A lambe, a Sheep and Raven" du réalisateur marocain Amen Hammou, de "La Quarantaine" de Sana Jazuri (Tunisie), de "The Domesticated" de Hamd Wahba (Egypte), de “Cameraphobia” de Younes.H.Khami.Y (Egypte), de “Lobi Ekosimba” de Kumbuka Maene de la République démocratique du Congo, de “Une autre Blanche” de Medessé Agohoundjé (Bénin), de “L'assaut des Vagues” de Mathias Noussougnon (Togo), de “Wolowunla” de Fousseni Maiga (Mali), et du film “Le Silence de Larmes” de Jean Marie.G (Côte d'Ivoire), a indiqué la Fondation du FICAK dans un communiqué.



Concourent également à cette compétition, “A Wingless bird The flies” de Remy Ryumugabe (Rwanda), “Arodan” de Sanni Ayodeji (Nigeria), “Elisa” de Saura.F.Leane (Burkina-Faso), “Le Cri /Kuleken” de Dramane Traoré (Mali) et “Baccou” de Stéphane Boye (Sénégal), selon la même source.



Le cinéma malien est l'invité d'honneur de cette 24ème édition du FICAK qui verra la projection de six films de cinéastes maliens en présence de réalisateurs, d'écrivains, d'artistes et de romanciers de ce pays. Lors de cette édition du FICAK, 13 longs-métrages seront en lice en compétition officielle et 15 films vont concourir dans la compétition officielle de courts-métrages.



Le jury de la compétition officielle des courts-métrages sera présidé par l’écrivaine et critique de cinéma tunisienne, Sonia Chamkhi en compagnie du critique de cinéma marocain, Bouchta Farqzaid et de Yacouba H Beidari du Niger. Le FICAK, dont la première édition remonte à 1977, est considéré comme étant l’un des festivals de cinéma les plus anciens au Maroc et le troisième festival du film africain à l’échelle du continent après ceux du Fespaco qui date de 1969 et de Carthage (1966).