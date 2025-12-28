2025: Une dynamique de percées inédites du Maroc dans les responsabilités de gouvernance des Organisations Internationales

La diplomatie marocaine s’est affirmée, en 2025, comme l'une des plus engagées dans la gouvernance du système multilatéral. Conformément à la Vision Royale fondée sur l’ambition, l’action, l’efficacité et la solidarité, elle a su conjuguer continuité stratégique et capacité d’adaptation face aux nouveaux enjeux de la gouvernance internationale.

La diplomatie marocaine a poursuivi au cours de l’année 2025 son action avec détermination et constance, œuvrant pour un multilatéralisme, tenant compte des défis et des mutations profondes survenues sur la scène internationale.



Ainsi, la présence continue, ambitieuse et responsable du Maroc au sein des Organisations Internationales et Régionales a été marquée, au cours de l’année 2025, par une dynamique soutenue de candidatures, d’élections et de nominations à des postes de responsabilité de premier plan. Ces résultats traduisent une confiance renouvelée de la communauté internationale dans la crédibilité du Maroc et la pertinence de ses contributions aux grands enjeux globaux, souligne le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.



Cette dynamique s’est concrètement traduite par des résultats sans précédent. L’année 2025 a ainsi enregistré de nombreux succès électoraux, nominations et reconductions de mandats, couvrant plus d’une cinquantaine d’Organisations et Mécanismes Internationaux et Régionaux, dans des domaines aussi variés que la Paix et la Sécurité, le Désarmement, les Droits de l’Homme, le Développement Durable, la Gouvernance Economique, le Numérique, l’Intégrité Publique, les Transports, la Culture, les Sciences et le Sport.



De même, l’année 2025 a enregistré des percées inédites du Royaume en la matière, renforçant le rayonnement international du Maroc, et illustrant l’ancrage croissant du leadership marocain au sein des instances internationales, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste.



A ce titre, le Maroc a été porté pour la première fois à la Présidence de la 68e Session du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (COPUOS) au titre de l’année 2025. Une autre première pour le Royaume réside dans son accession à la Présidence du Conseil International des Sociétés Nucléaires (INSC) pour le mandat 2025-2026.



Dans le même registre, le Maroc a été désigné Président de la Conférence des Nations Unies sur l’établissement d’une zone exempte d’armes nucléaires et d’armes de destruction massive au Moyen-Orient.



Le Maroc a été également élu pour la première fois à la Présidence du Réseau International des Autorités de Prévention de la Corruption (NCPA). De plus, le Royaume a enregistré des percées majeures dans la Gouvernance Maritime Internationale, en accédant pour la première fois au Poste de Premier Vice-Président de l’Assemblée de l’Organisation Maritime Internationale (OMI) pour 2026-2027, tout en maintenant son siège au Conseil, et en occupant une Vice-Présidence supplémentaire au sein du Conseil de la même Organisation.



C’est aussi pour la première fois que le Maroc est élu à la Présidence du Conseil d’Administration de l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL), à la Présidence du Conseil Oléicole International pour l’année 2026, ainsi qu’au Conseil d’Administration de l’Union Postale Universelle (UPU).



Sur le plan parlementaire et judiciaire international, l’année 2025 a été marquée par deux succès majeurs, l’élection pour la première fois au Bureau de la Commission Permanente de la Démocratie et des Droits de l’Homme de l’Union Interparlementaire (UIP) et l’élection, pour la première fois depuis la création de l’Association Internationale des Juges (IAJ) en 1953, d’un magistrat marocain au poste de Vice-Président de l’IAJ.



En outre, l’intégration du Maroc au Comité Exécutif de l’Association Internationale des Autorités Anticorruption (IAACA) et son élection au Comité Directeur du Réseau MENA-ARIN, chargé du recouvrement des Avoirs Illicites, viennent compléter les responsabilités nouvellement assumées par le Royaume dans les mécanismes internationaux de gouvernance et d’intégrité publique.



Ces réalisations inédites s’inscrivent dans la continuité des percées enregistrées en 2024, dont notamment l’accession du Royaume à la Présidence du Conseil des Droits de l’Homme, contribuant à renforcer un positionnement marocain désormais reconnu comme structurant au sein du système multilatéral.



Autre fait marquant du bilan des candidatures marocaines au cours de l’année 2025 est la poursuite des reconductions à des responsabilités stratégiques assumées par le Royaume au sein d’organisations multilatérales majeures. Ces reconductions consacrent la capacité du Royaume à assumer durablement des responsabilités exigeant expertise, mobilisation et efficacité.



Cette dynamique de confiance internationale renforcée s’est traduite par la reconduction consécutive du mandat du Maroc dans les organes directeurs de l’Organisation Maritime Internationale (OMI); ainsi que de l’Union Postale Universelle (UPU). Ces reconductions ont été couronnées par l’accession du Royaume à des postes de Vice-Présidence, comme c’est le cas à l’OIAC pour la Conférence des Etats Parties à la Convention sur l’Interdiction des Armes Chimiques et pour le Conseil Exécutif de cette Organisation, consolidant davantage la place du Maroc dans la gouvernance de ces institutions internationales.



Dans le même sillage, le Maroc, en tant qu’acteur actif sur le registre de la paix et la sécurité internationales, a continué à assurer, au niveau de l’ONU, la Présidence de la Configuration République Centrafricaine de la Commission de Consolidation de la Paix (PBC), un poste pour lequel il a été régulièrement réélu.



Cette dynamique se traduit également par l’élection du Maroc tant que membre du Conseil Exécutif de l’UNESCO pour le mandat 2025-2029, avec un score élevé au sein de son groupe, et du Conseil de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale.



S’agissant de la sécurité alimentaire, la réélection du Maroc au Conseil de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) pour la période 2026-2029, ainsi que son élection au Conseil d’Administration du Programme Alimentaire Mondial (PAM), confirment la place du Royaume parmi les acteurs engagés dans la réponse aux défis globaux liés à la faim, à la résilience agricole et à la sécurité alimentaire.



Sur les questions environnementales, climatiques et du développement durable, l’accession du Maroc à la Vice-Présidence du Conseil des Ministres Africains de l’Eau (AMCOW) pour l’Afrique du Nord, et sa participation à la Commission Océanographique Intergouvernementale de l’UNESCO et à l’Autorité internationale des fonds marins traduit un engagement cohérent en faveur de la gestion durable des ressources naturelles et de la protection des biens publics mondiaux.



Le Maroc a également confirmé son rôle de pôle de stabilité sur le plan régional, notamment à travers l’exercice de la Présidence tournante du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine, ainsi que par sa participation active aux organes spécialisés continentaux et aux conseils sectoriels de la Ligue des Etats Arabes, dans les domaines de la justice, de l’énergie, de l’eau et du tourisme.



Autre marqueur distinctif du bilan des candidatures marocaines de 2025 est le choix porté sur l’expertise marocaine dans le domaine des questions émergentes de l’agenda international. Dans ce sens, le Royaume a démontré sa capacité à anticiper et à accompagner les grandes transformations mondiales, qu’il s’agisse des mutations sociétales, des impératifs de durabilité environnementale ou de l’essor technologique accéléré à l’instar de la nouvelle ère de l’Intelligence Artificielle (IA).



A ce titre, l’accession du Maroc au Comité Exécutif de l’Organisation de la Coopération Numérique (DCO), à la Vice-Présidence du Groupe Mondial d’Experts sur la Cybercriminalité d’INTERPOL ainsi qu’à la Vice-Présidence du Groupe de Travail Temporaire sur l’IA de l’OIAC, positionnent le Maroc parmi les Etats contribuant activement à la réflexion internationale sur les bienfaits de la transformation numérique et l’importance d’une utilisation responsable et éthique des technologies émergentes.



L’année 2025 a aussi consolidé le rôle du Maroc en tant que force de rassemblement et de compromis en assumant des responsabilités de Présidence, de Facilitation et de Coordination sur les grands enjeux globaux sur l’agenda international. Cette reconnaissance internationale illustre la capacité de la diplomatie marocaine à fédérer et à bâtir le consensus, à impulser une dynamique commune au sein de son groupe d’appartenance, arabe, africain et atlantique, et à proposer des solutions équilibrées.



Le Maroc a su s’imposer comme médiateur crédible dans plusieurs crises grâce à une vision au long cours portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste. Ainsi, au sein des Nations Unies, a assuré des fonctions de co-facilitation sur des processus globaux majeurs. A titre d’illustration, le Maroc a assumé les responsabilités de la Co-facilitation du Sommet du Développement Social en 2025, la Co-facilitation de la Résolution des Nations Unies sur les Disparitions Forcées, de "Core State" du 1er Congrès Mondial sur la Disparition Forcée et de Vice-Président de la Conférence des Nations Unies sur les Océans (ONUC3).



L’ensemble de ces réalisations viennent consolider le rôle agissant du Royaume du Maroc en tant qu’acteur crédible et responsable de la gouvernance du système multilatéral. Ces succès traduisent une confiance renouvelée de la communauté internationale dans la diplomatie marocaine, une diplomatie fondée sur les valeurs, portée par une vision stratégique claire et exerçant un leadership responsable et constructif sur la scène internationale.