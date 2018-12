2018, une année muséale par excellence

Cette année, Rabat, ville lumière, a été le théâtre d’une riche programmation muséale. A l’instar des capitales du monde, Rabat a abrité plusieurs manifestations culturelles et expositions d’artistes nationaux et internationaux de renom, affirmant encore une fois la pluralité et le multiculturalisme du Royaume et invitant le public à franchir les frontières et à s’ouvrir sur l’autre à travers l’art. Universalisme, humanisme, tolérance, virtuosité… ces expositions sont porteuses de plusieurs messages incarnant les valeurs. S’intéresser à l’activité muséale n’était jamais fortuit. Cela permet de découvrir, valoriser et promouvoir la créativité artistique et de donner de la visibilité au travail extraordinaire effectué et de l’accessibilité aux grands chefs-d’œuvres.

C’est tout simplement l’art d’instruire en se divertissant. Ces rendez-vous artistiques témoignent de la splendeur de l'histoire de la culture dans toute sa diversité, transmise de génération en génération à travers un voyage artistique plein de couleurs, d’émotions, d’énergie et d’inspiration … Dans le souci d’ancrer la culture muséale au Maroc et d’initier le grand public à l’histoire picturale et à l’univers des pratiques contemporaines, le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI) s’est engagé fortement dans cette dynamique.

Il s’agit d’un véritable lieu de création et de transmission grâce à des projets culturels exigeants et créatifs, susceptibles d'aiguiser l'appétit des Marocains à la culture, dès le plus jeune âge. Après avoir créé l’événement en accueillant pour la première fois en Afrique et dans le monde arabe des expositions consacrées aux classiques du XXe siècle comme Alberto Giacometti, César et Pablo Picasso, le MMVI s’est ouvert, cette année, aux modernités méditerranéennes, en présentant des œuvres issues de la collection du Centre Pompidou.

L’exposition "La Méditerranée et l’art moderne", qui a eu lieu du 24 avril au 27 août 2018, a rassemblé en neuf sections, à la fois chronologiques et thématiques, pas moins de quatre-vingt peintures, sculptures et photographies, avec des noms de grands maîtres de la modernité méditerranéenne comme Georges Braque, André Derain, Albert Marquet, Vassily Kandinsky, Pierre Bonnard, Henri Matisse, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Joan Miró et Antoni Tàpies.

Une autre exposition mondiale, aussi importante et intéressante, a été accueillie par le musée. Il s’agit de l'exposition "Illuminer le futur" (13 novembre 2018 au 15 février 2019) de l'artiste peintre américain JonOne, un Street artiste très connu sur la scène américaine par ses couleurs et son énergie positive qui révèlent une écriture contemporaine plurielle.