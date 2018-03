En inaugurant le 1er Forum des compétences marocaines résidant aux Emirats arabes unis, vendredi dernier, à Rabat, le ministre délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq a donné le top départ « d'une réflexion collective sur la manière d'associer les énergies qui animent ces expatriés aux chantiers de développement du Maroc» comme il l’a affirmé en ouverture des travaux de ce Forum, placé sous le thème "Marocains du monde: compétences, relais pour l'avenir". Un objectif légitime d’autant plus que ces Marocains «ont réussi à accumuler plusieurs expériences et à donner une image positive du Maroc, fondée sur la compétence et le professionnalisme», a-t-il poursuivi.

Les hommes et femmes d'affaires, chefs d'entreprise et autres cadres dirigeants présents ont assisté et animé des travaux de réflexion dont l’objectif est d’encourager et d’inciter ces expatriés marocains, au nombre de 20.000, à investir massivement dans le pays d’origine.

Les travaux ont débuté par la mise en exergue de la volonté du Royaume visant à renforcer son pouvoir d’attraction à travers l’exposition des différents plans sectoriels dont il s’est doté, et notamment le Plan d'accélération industrielle 2014-2020, le Plan de réforme de l'investissement et la Stratégie Maroc-Digital 2020.

Dans un second temps, Said Ibrahimi, directeur général de Casablanca Finance City (CFC) est intervenu d’une part afin d’exposer les atouts qui caractérisent la première Place financière en Afrique qu’il dirige, et d’autre part pour dévoiler le climat des affaires au Maroc, qui est défini par une stabilité politique, une économie ouverte, ainsi qu’une position géostratégique et des infrastructures solides, sans omettre les bonnes relations entretenues avec de nombreux pays africains.

Issam El Maguiri, président du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables, a fait, quant à lui, le point sur le processus de création d’entreprise au Maroc, qui, grâce à la modernisation des Centres régionaux d’investissement, est dorénavant de l’ordre de 48h à 10 jours dans les cas les plus complexes. Pour compléter sa prise de parole, il aura également pointé le renforcement de l’accompagnement dédié aux porteurs d’investissement au Maroc.

Les travaux de cette journée ont été conclus par un premier volet consacré à un exposé sur la fiscalité aux Emirats arabes unis, présenté par Yazane Sophia, conseillère fiscale au sein d’une société émiratie, avant que le second volet ne dévoile le rôle des places financières et portuaires dans le développement économique, et plus précisément, celui du Port de Tanger-Med, lequel entend être une plateforme portuaire stratégique en Méditerranée.

Il convient de noter que ce Forum fait partie intégrante des activités de la Région 13 des Marocains du monde, cette plateforme virtuelle, créée à l’initiative du ministère en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) afin de canaliser les initiatives de transfert d'expertise et de savoir-faire de ces Marocains au profit des chantiers de développement au Maroc tout en les incitant à s'organiser en réseaux géographiques et thématiques.