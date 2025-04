19è édition du Prix Cheikh Zayed du Livre: Deux Marocains primés à Abou Dhabi

Prix



L’Institut du monde arabe (IMA) à Paris a annoncé le lancement de l’édition 2025 du Prix de la Littérature Arabe.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’à fin juin pour ce prix créé en 2013 par la Fondation française Jean-Luc Lagardère et l’IMA pour distinguer "la création littéraire issue du monde arabe".



Doté de 8.000 d’euros, le Prix de la Littérature Arabe 2025 promeut « l’œuvre (roman ou recueil de nouvelles) d’un écrivain originaire de la Ligue arabe, auteur d’un ouvrage écrit en arabe et traduit en français (ou directement écrit en français) et publié à compte d’éditeur entre le 1er septembre 2024 et le 30 septembre 2025», indique un communiqué de l’IMA.



« La Fondation Jean-Luc Lagardère et l’Institut du monde arabe souhaitent donner une voix aux auteurs arabes en France et promouvoir leurs œuvres dans le paysage culturel français et occidental », explique le communiqué, notant que pour l’édition 2025, le Prix s’attachera à porter « une attention particulière aux œuvres traduites, grâce à une mention (dotée de 2 000 €) attribuée à un traducteur d’une œuvre figurant dans la sélection finale du Prix ».

Les initiateurs invitent les éditeurs qui souhaitent proposer un ouvrage éligible au Prix à présenter leurs candidatures, avant le 30 juin 2025, précisant que la sélection des six à huit ouvrages finalistes sera annoncée début septembre.



Les ouvrages retenus seront départagés par un jury composé d’éminentes personnalités du monde des médias, des arts et de la culture, ainsi que de spécialistes du monde arabe.

En automne 2025, il sera également procédé à la remise du Prix de la littérature arabe des lycéens qui « s’inscrit dans la lignée des engagements de la Fondation Jean-Luc Lagardère, de l’Institut du monde arabe et de l’académie de Versailles en faveur des enjeux d’interculturalité et dans leur volonté d’accompagner les jeunes dans la construction d’un regard sur l’altérité et sur les différentes cultures du monde», ajoute la même source.



Pour la troisième édition de ce Prix, doté de 4.000 €, des élèves de lycées généraux, technologiques et professionnels de l’académie de Versailles seront amenés à voter pour leur ouvrage préféré parmi la sélection finale.



Parallèlement, les lycéens seront invités à participer à des travaux de lecture, d’écriture et à des rencontres avec les auteurs, conclut le communiqué.