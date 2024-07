180 conteurs marocains et étrangers à la 21e édition du Festival international Maroc des contes

La 21ème édition du Festival international "Maroc des contes", organisée par l'Académie internationale "Morocco Storytelling pour le patrimoine culturel immatériel" jusqu'au 9 juillet à Rabat, connaît la participation de 180 conteurs marocains et étrangers.



Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition, dont l'Espagne est l’invitée d'honneur, est marquée par la participation de plusieurs conteurs marocains, ainsi qu'une centaine de conteurs venus de 30 pays des cinq continents, selon les organisateurs.



S’exprimant à l’ouverture de cette édition, la présidente de l'Académie internationale "Morocco Storytelling pour le patrimoine culturel immatériel", Najima Thay Thay, a souligné que ces conteurs étrangers sont venus "pour enrichir notre expérience de leurs connaissances et de leurs histoires".



Organisé sous le thème "Lieux, mémoire d'une nation", le Festival Maroc des contes représente "un pont du Maroc vers le monde, reliant les cultures et renforçant le dialogue et la compréhension entre les peuples", a ajouté Mme Thay Thay.



L'Académie internationale "Morocco Storytelling pour le patrimoine culturel immatériel" entend, à travers cette édition du festival, sensibiliser sur l'importance du patrimoine immatériel dans le développement durable, soutenir l'industrie culturelle et créative et contribuer au tourisme culturel, a-t-elle relevé.



Ce festival a également pour objectif de faire de notre culture immatérielle un soft power qui promeut la diplomatie parallèle, a poursuivi Mme Thay Thay.



Au menu de cette manifestation figurent des séances de contes, une table ronde sous le thème "Les lieux dans l'imaginaire humain mondial", l'annonce du "Prix Oscar du meilleur conteur international 2023", un café des conteurs, des séances de contes et des ateliers de formation sur l'art du conte.



Organisé en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et la région Rabat-Salé-Kénitra, cet évènement comprend également la Caravane des contes du Maroc pour l'amour et la paix, qui prendra le départ depuis Rabat vers Témara, Salé, Kénitra, Khémisset, Sidi Kacem, Larache, Asilah et Tanger.



Le Festival international "Maroc des contes" vise à jeter des ponts de communication entre les peuples et les civilisations à travers les contes populaires, les légendes et les mythes, et à promouvoir la profondeur culturelle qui unit les différentes races, nationalités et cultures sous un même toit, celui de la culture, de la connaissance et de la parole.



L'Académie internationale Morocco Storytelling pour le patrimoine culturel immatériel s'emploie à former, qualifier et développer les capacités et les compétences de jeunes talents intéressés par l'art du conte, qui s'enracine dans les mondes du patrimoine authentique, cadre fondamental de l'identité marocaine.