17 Marocains dans la sélection officielle de Visa for Music

Une cinquantaine d'artistes et DJ, dont 17 Marocains participent à la 6ème édition de Visa for Music, premier salon professionnel et festival des musiques d'Afrique et du Moyen-Orient, qui se tiendra du 20 au 23 novembre à Rabat.

"Après un long processus d'évaluation, cette sixième édition recevra une cinquantaine d'artistes et DJ sélectionnés parmi plus de 800 candidatures reçues des quatre coins du monde. Qu’ils soient en groupe ou en solo, ils feront briller les scènes de Visa for Music 2019", affirment les organisateurs dans un communiqué.

La sélection officielle comprend 17 artistes marocains, à savoir Jaylann, Soukaina Fahsi, Araw N. Fazaz (Younes Baami), Aziz Ouzouss, DJ Ucef, Grey Stars, Hamid Bouchnak, Hamza El Fadly, Lazywall, Les Insoumises, Nessyou, Qalam & Adil Smaali, Shauit & Wachmn'hit, Slatucada, Sophia Charaï, Soufiane Nhass et Vala Wind.

Dans un format court - showcase de 40 minutes - destiné avant tout aux professionnels, les artistes peuvent donner à voir ce qu’ils font de mieux et de plus représentatif de leur création, dans des conditions live en public.

Et pour multiplier les possibilités de rencontres, le marché regroupant des stands de délégations étrangères, de labels, d’agences de booking, de festivals, etc., ainsi que les speed-meeting donnent aux artistes des occasions privilégiées de présenter et promouvoir directement leur travail.

Depuis 2014, Visa for Music peut se targuer d’avoir rempli sa mission et d’avoir permis à des artistes nationaux et internationaux de se faire connaître et de se produire sur des scènes européennes principalement, mais également dans toutes les autres régions du monde.

Ce festival des musiques est ainsi devenu un rendez-vous très attendu qui réunit chaque année plus de 2.000 artistes, professionnels et journalistes venus du monde entier.