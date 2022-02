15ème Festival Handifilm de Rabat: Appel à films pour les compétitions officielles

L'Association Handifilm lance un appel à films pour les compétitions internationales de la 15ème édition du Festival Handifilm de Rabat (Cinéma et handicap), prévue du 01 au 03 décembre 2022.



Les films admis à concourir doivent être des productions récentes, d'une durée de 20 minutes au plus pour la compétition internationale du court-métrage et de 7 minutes pour la compétition internationale spéciale junior du très court-métrage, indique un communiqué de l'Association Handifilm, ajoutant que les demandes de participation sont à adresser à son siège ou par e-mail avant le 30 juin.



Le règlement et la fiche d'inscription sont téléchargeables via le lien : https://www.facebook.com/groups/1881895191880838/permalink/6838445642892410, fait savoir le communiqué, notant que les films devront être centrés sur la thématique du handicap, écrits, réalisés ou interprétés par des personnes en situation de handicap.



Le programme du festival comprend une section "compétition internationale du court-métrage", une section "compétition internationale spéciale juniors du très court-métrage", une section "panorama : projection de films réalisés par des cinéastes professionnels ou amateurs", des conférences thématiques, des master-class, ainsi que des débats autour des films projetés et des activités parallèles.



Le Festival Handifilm est une manifestation annuelle à caractère artistique et socioculturel, qui vise, en plus de la promotion du septième art, à développer une vision constructive sur l'utilisation de l'image des personnes en situation de handicap dans les œuvres cinématographiques et artistiques ainsi qu'une culture accueillante de toutes les diversités.



Ce festival, selon ses organisateurs, est initié en partenariat avec la Commission d'aide à l'organisation des festivals, le Centre cinématographique marocain et d'autres organismes.