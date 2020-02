15 courts métrages au Festival national du film de Tanger

La commission de sélection des films de court métrage candidats à la compétition officielle de la 21ème édition du Festival national du film de Tanger, a retenu un total de 15 courts métrages, a annoncé le Centre cinématographique marocain (CCM). Ladite commission, présidée par le réalisateur Nour-Eddine Lakhmari, et composée de l'universitaire et critique de cinéma, Jamila Annab et du journaliste et critique de cinéma, Adil Semmar, a visionné 53 films de court métrage inscrits pour participer au festival et a choisi, à l'unanimité, les 15 films en lice, a précisé le CCM dans un communiqué.

Il s'agit des films "Qu'importe si les bêtes meurent" de Sofia Alaoui, "Un philosophe" d’Abdellatif Fdil, "Yoon" de Wadii Charrad, "Encre ultime" de Yazid El Kadiri, "Janna" de Meriem Abid, "Ghost of spacetime" de Karim Tajouaout, "Prague" de Reda Mustafa, "Notre combat" de Malik Rezzik et "Exode" de Yassine El Idrissi.

Sont également en lice pour la compétition officielle de cette édition du Festival les films "Muette" d’Othmane Balafrej, "Icarus" de Sanaa El Alaoui, "Alopsy" de Mehdi Ayouche, "Akhou" d’Assia Ismaili, "Les pigeons" de Maadane El Ghazouani et "Aziya" de Karim Boukhari.

La 21ème édition du Festival national du film de Tanger se tiendra du 28 février au 07 mars, et prévoit une compétition pour les films de court métrage de fiction, une compétition pour les films de long métrage de fiction et de documentaire, des rencontres professionnelles, la présentation du bilan cinématographique au titre de l'année 2019 et des activités parallèles.